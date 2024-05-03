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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 09:11

Певица из Башкирии попала в Forbes

Оперную певицу из Башкирии номинируют в журнале Forbes

3 мая 2024, 06:05
Фото: muzlifemagazine.ru

Певица из Башкирии попала в Forbes

Претендентом рейтинга журнала Forbes «30 до 30» стала оперная певица Айгуль Ахметшина, следует из информации на сайте издания.

Члены жюри путем голосования должны будут выбрать 30 номинантов для включения в список. Попасть туда могут люди, добившиеся признания до тридцатилетнего возраста на российском и глобальном уровнях.

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Айгуль Ахметшина родилась в селе Киргиз-Мияки. Певица закончила Уфимское училище искусств. В 2017 состоялся ее дебют, после которого Ахметшина улетела в Лондон, где стала самым молодым стажером молодежной программы Лондонского королевского театра.

Заслуженный артист Республики Башкортостан (2021), лауреат российской оперной премии Casta diva (2022), лауреат Международной оперной премии International Opera Awards (2023)

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Рейтинг#Новости Башкирии#Искусство#Forbes#Айгуль Ахметшина
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