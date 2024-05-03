Оперную певицу из Башкирии номинируют в журнале Forbes

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Члены жюри путем голосования должны будут выбрать 30 номинантов для включения в список. Попасть туда могут люди, добившиеся признания до тридцатилетнего возраста на российском и глобальном уровнях.
Айгуль Ахметшина родилась в селе Киргиз-Мияки. Певица закончила Уфимское училище искусств. В 2017 состоялся ее дебют, после которого Ахметшина улетела в Лондон, где стала самым молодым стажером молодежной программы Лондонского королевского театра.
Заслуженный артист Республики Башкортостан (2021), лауреат российской оперной премии Casta diva (2022), лауреат Международной оперной премии International Opera Awards (2023)