mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

«Шаман» в Уфе: растроганные бабушки и билеты за половину пенсии

«Шаман» в Уфе: растроганные бабушки и билеты за половину пенсии

24 апреля 2024, 06:43
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
В Уфе на днях состоялся концерт Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Цены на билеты исполнителя «самых русских» песен доходили до 7 тысяч рублей, дешевые обошлись фанатам в полторы тысячи, однако раскупили их довольно быстро. Mkset собрал отзывы жителей столицы, побывавших на мероприятии.

«Некоторые будто были под гипнозом»

В соцсетях люди рассказывают, что во время некоторых песен зрители были буквально в слезах.

«На двух песнях большая часть зала поднялась на местах. Я видел, у некоторых даже слезы наворачивались. Момент просто до мурашек был», — пишет Артем Л.

Судя по отзывам, артист действительно заразил зал бешеной энергетикой. Становится понятно, что псевдоним «Шаман» точно себя оправдывает.

«Я стою: Шаман поет, а я его уже не вижу. Перед глазами парни в камуфляжной форме, с автоматами, в касках, на танках, в окопах. И слезы текут, ничего не могу поделать с собой», — делится впечатлениями Светлана М.
«Ярослав — огромный профессионал. Умеет рассчитывать свои силы! Прекрасно чувствует поклонников, умеет!», — говорит Наталья П.

Восторг зрителей разделили, конечно, не все.

«Крокодильи слезы какие-то. Не верю, что он искренен», — написал Радик К. под кадрами со слезами артиста на песне «Мама».
«А вы послушайте песню. Если вы человек и если у вас есть мать, эта песня и вас растрогает. А смеяться над чужими слезами — удел быдла», — резко ответила на критику Виолетта В.
Фото: продюсерский центр SHAMAN

Футболки за 4 тысячи рублей

Некоторых сходивших на концерт, между тем, возмутили цены на мерч артиста. Как рассказывают фанаты, одна из моделей футболок с лицом Дронова стоила 4 тысячи рублей.

«Для патриотичного концерта конечно цены на билеты и футболки поражают. За что такие ценники? Если это патриотический концерт, билеты должны быть дешевыми», — считает Максим М.

Стоит при этом отметить, что львиная доля пришедших — пожилые люди, пенсии которых действительно может не хватать на подобное.

«С мамой сегодня приехали из Туймазов. С автобуса сразу сюда. Мама очень давно мечтала сходить, наконец-то получилось», — рассказывает Гузель Р.

Между тем в соцсетях поклонники «Шамана» резко пресекают хейт в его сторону в ответ на комментарии о заработке артиста или ценах на билеты и мерч.

«Парень всего добился сам своим трудом. Он между прочим материально помогает нашим парням на СВО, поднимает дух, хватит считать его деньги», — защитила честь кумира Надежда С.
«В магазинах, скажу я вам, и подороже футболки бывают», — заметила Антонина Б.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Людей было — море

Хотя «солдаута» билетов в этот раз не было, число зрителей на площадке оставалось внушительным. Некоторые сетуют на не очень удобные кресла и проходы в зале, однако в целом мало кто жаловался на организацию.

«Проходить через места было очень неудобно. Я-то молодой, но представляю, каково было бабулькам, их ведь пришло немало», — беспокоится Виталий Д.
«Что-что, а вот организовано все было на высшем уровне», — подключилась к обсуждению Ирина М.
#Город#Уфа#Новости Башкирии#Музыка#Концерт#Шаман#Патриотизм#Мероприятия
Подпишитесь
В Салавате во дворе дома произошла потасовка со стрельбой
Сегодня, 05:53
Штормовое предупреждение в Уфе: известно о первых пострадавших от непогоды
Сегодня, 05:50
За малышом, утонувшим в реке, недосмотрела мать
Сегодня, 05:20
В Уфе на «зебре» сбили неизвестную женщину
Сегодня, 04:49
В Башкирии перевозчиков обяжут следить за исправной работой кондиционеров
Сегодня, 04:37
"