«Шаман» в Уфе: растроганные бабушки и билеты за половину пенсии

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В соцсетях люди рассказывают, что во время некоторых песен зрители были буквально в слезах.
«На двух песнях большая часть зала поднялась на местах. Я видел, у некоторых даже слезы наворачивались. Момент просто до мурашек был», — пишет Артем Л.
Судя по отзывам, артист действительно заразил зал бешеной энергетикой. Становится понятно, что псевдоним «Шаман» точно себя оправдывает.
«Я стою: Шаман поет, а я его уже не вижу. Перед глазами парни в камуфляжной форме, с автоматами, в касках, на танках, в окопах. И слезы текут, ничего не могу поделать с собой», — делится впечатлениями Светлана М.
«Ярослав — огромный профессионал. Умеет рассчитывать свои силы! Прекрасно чувствует поклонников, умеет!», — говорит Наталья П.
Восторг зрителей разделили, конечно, не все.
«Крокодильи слезы какие-то. Не верю, что он искренен», — написал Радик К. под кадрами со слезами артиста на песне «Мама».
«А вы послушайте песню. Если вы человек и если у вас есть мать, эта песня и вас растрогает. А смеяться над чужими слезами — удел быдла», — резко ответила на критику Виолетта В.
Некоторых сходивших на концерт, между тем, возмутили цены на мерч артиста. Как рассказывают фанаты, одна из моделей футболок с лицом Дронова стоила 4 тысячи рублей.
«Для патриотичного концерта конечно цены на билеты и футболки поражают. За что такие ценники? Если это патриотический концерт, билеты должны быть дешевыми», — считает Максим М.
Стоит при этом отметить, что львиная доля пришедших — пожилые люди, пенсии которых действительно может не хватать на подобное.
«С мамой сегодня приехали из Туймазов. С автобуса сразу сюда. Мама очень давно мечтала сходить, наконец-то получилось», — рассказывает Гузель Р.
Между тем в соцсетях поклонники «Шамана» резко пресекают хейт в его сторону в ответ на комментарии о заработке артиста или ценах на билеты и мерч.
«Парень всего добился сам своим трудом. Он между прочим материально помогает нашим парням на СВО, поднимает дух, хватит считать его деньги», — защитила честь кумира Надежда С.
«В магазинах, скажу я вам, и подороже футболки бывают», — заметила Антонина Б.
Хотя «солдаута» билетов в этот раз не было, число зрителей на площадке оставалось внушительным. Некоторые сетуют на не очень удобные кресла и проходы в зале, однако в целом мало кто жаловался на организацию.
«Проходить через места было очень неудобно. Я-то молодой, но представляю, каково было бабулькам, их ведь пришло немало», — беспокоится Виталий Д.
«Что-что, а вот организовано все было на высшем уровне», — подключилась к обсуждению Ирина М.