Ветер в Уфе разбил две иномарки

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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В Уфе зафиксированы четыре последствия непогоды: два случая падения деревьев на проезжие части дорог и два на дворовых территориях. Причина- шквалистый ветер, сообщают городские спасатели. Три дерева упали в Орджоникидзевском и одно — в Советском районах Уфы.
От порывов ветра и падения деревьев пострадали две иномарки. В Орджоникидзевском районе сильным ветром снесло ограждение мусоросборника, оно улетело в Nissan Teana. Кроме того, в Октябрьском районе слетевший с крыши дома утеплитель упал на Renault Duster .
Все упавшие деревья распилены и убраны. Из людей никто не пострадал.