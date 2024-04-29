Ветер в Уфе разбил две иномарки

В Уфе зафиксированы четыре последствия непогоды: два случая падения деревьев на проезжие части дорог и два на дворовых территориях. Причина- шквалистый ветер, сообщают городские спасатели. Три дерева упали в Орджоникидзевском и одно — в Советском районах Уфы.