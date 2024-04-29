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Updated Сегодня, 06:55

Фото: УГЗ Уфы

Ветер в Уфе разбил две иномарки

29 апреля 2024, 06:49
Фото: УГЗ Уфы
От сильных порывов сломались деревья. На припаркованные легковые автомобили летели стройматериалы и ограждения.

В Уфе зафиксированы четыре последствия непогоды: два случая падения деревьев на проезжие части дорог и два на дворовых территориях. Причина- шквалистый ветер, сообщают городские спасатели. Три дерева упали в Орджоникидзевском и одно — в Советском районах Уфы.

От порывов ветра и падения деревьев пострадали две иномарки. В Орджоникидзевском районе сильным ветром снесло ограждение мусоросборника, оно улетело в Nissan Teana. Кроме того, в Октябрьском районе слетевший с крыши дома утеплитель упал на Renault Duster .

Все упавшие деревья распилены и убраны. Из людей никто не пострадал.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Ветер#Новости Башкирии#Деревья
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