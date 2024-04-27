В Уфе фонтан сломался сразу после запуска

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
С 27 по 29 апреля фонтан в парке «Кашкадан» будет отключён из-за проведения дополнительных технических работ перед началом длительного летнего сезона.
Как объяснили в столичной мэрии, это запланированная процедура, необходимая для проверки оборудования.
Тем не менее, жители республики восприняли эту новость с некоторым сарказмом:
«Не успели открыть уже закрывают, что ж до этого его не проверили. Всю зиму, весну стоял. А как теплые дни и выходные наступили, так закрывают. Многие туда и приходят из-за фонтана, погулять, на воду посмотреть».
«Это только у нас такое возможно) Открыть на пару дней и тут же закрыть. Смешно».
«На лето закроют, а зимой запустят… Всё как всегда».
«Кашкадан без фонтана уже не воспринимаю. Он очень украшает территорию. Люблю туда ребенка привозить, под шум воды сразу спит. Налаживайте скорее», — комментируют новость жители республики в социальных сетях.