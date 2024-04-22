Известны даты запуска работы фонтанов в Уфе

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:31
Уже на этой неделе в Уфе запустят работу нескольких городских фонтанов. Большую часть из них планируют открыть в четверг, 25 апреля.
Так, в четверг, 25 апреля, планируется запустить работу фонтанов:
— Фонтан на площади им. С. Орджоникидзе (Первомайская, 19) в 12:00;
— Фонтан «Часы» площадь им. В. И. Ленина (ост. «Горсовет») в 13:00;
— Фонтан у памятника М. Кариму Площадь перед Домом Профсоюзов в 13:00;
— Фонтан «Семь девушек» — Сквер Башкирского государственного театра оперы и балета (Ленина, 5/1) в 17:00;
— Фонтан «Курай» — площадь С. Юлаева (Заки Валиди, 2) в 18:00
— Фонтан на Советской площади (Советская. 18) в 19:00.
В пятницу, 26 апреля, в 18:00 состоится запуск фонтана в парке «Кашкадан».
В среду, 1 мая, будет запущены два фонтана:
— Фонтан в ПКиО «Первомайский» в 12:00;
— Фонтан «Танцующие журавли» Сквер «Дубки» (Пр. Октября, 135/1) в 18:00.