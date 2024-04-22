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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Фонтаны в Уфе начнут работать уже на этой неделе

Известны даты запуска работы фонтанов в Уфе

22 апреля 2024, 07:27
Фото: 1MI

Фонтаны в Уфе начнут работать уже на этой неделе

Большинство городских фонтанов запустят уже в этот четверг, сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Уже на этой неделе в Уфе запустят работу нескольких городских фонтанов. Большую часть из них планируют открыть в четверг, 25 апреля.

25 апреля.

Так, в четверг, 25 апреля, планируется запустить работу фонтанов:

— Фонтан на площади им. С. Орджоникидзе (Первомайская, 19) в 12:00;

— Фонтан «Часы» площадь им. В. И. Ленина (ост. «Горсовет») в 13:00;

— Фонтан у памятника М. Кариму Площадь перед Домом Профсоюзов в 13:00;

— Фонтан «Семь девушек» — Сквер Башкирского государственного театра оперы и балета (Ленина, 5/1) в 17:00;

— Фонтан «Курай» — площадь С. Юлаева (Заки Валиди, 2) в 18:00

— Фонтан на Советской площади (Советская. 18) в 19:00.

26 апреля.

В пятницу, 26 апреля, в 18:00 состоится запуск фонтана в парке «Кашкадан».

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1 мая.

В среду, 1 мая, будет запущены два фонтана:

— Фонтан в ПКиО «Первомайский» в 12:00;

— Фонтан «Танцующие журавли» Сквер «Дубки» (Пр. Октября, 135/1) в 18:00.

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