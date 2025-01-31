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Цены на бензин в Уфе выросли на 23%
31 января, 10:19
2024
В Башкирии семьи могут получить по ₽590 400
25 декабря 2024, 04:00
Срочно. Радий Хабиров покинул Белый дом
27 сентября 2024, 09:28
Топ-20 ресторанов Уфы и Башкирии назвали эксперты
16 сентября 2024, 12:09
Мобилизация в России — заявление Кремля
5 сентября 2024, 08:38
Олимпиада-2024: как и где смотреть игры, если их не покажут по ТВ?
18 июля 2024, 06:45
День молодежи в Уфе: концерты, граффити и запрет на алкоголь
24 июня 2024, 13:18
Новый козырь ХК «Салавата Юлаева» — Нэйтан Тодд
Нэйтан Тодд — имя, которое уже вызывает ажиотаж среди болельщиков ХК «Салавата Юлаева». Кто этот канадский нападающий и почему его подписание стало одной из самых обсуждаемых тем в хоккейных кругах? Давайте разберемся!
19 июня 2024, 12:08
Суперпятно на Солнце угрожает Уфе мощными магнитными бурями в июне
В июне Уфа столкнется с мощными магнитными бурями, вызванными образованием нового суперпятна на Солнце. Узнайте, когда и как лучше подготовиться к этому явлению.
17 июня 2024, 12:08
Закончится ли конфликт на Украине после саммита в 2024 году
14 июня 2024, 12:30
Раскрыта тайна окончания войны на Украине: предсказания Ванги, Кваша и астрологов
29 мая 2024, 16:13
2024 — год экстремальных погодных условий: от жары до холода, от пожара до наводнений
27 апреля 2024, 09:57
Чернобыльская АЭС: трагедия, прошедшая через десятилетия
25 апреля 2024, 13:39
Присоединяйтесь к «Диктанту Победы» 26 апреля: где и как пройти тестирование
23 апреля 2024, 13:16
Тотальный диктант-2024 в Уфе
15 апреля 2024, 10:40
День космонавтики: история праздника и план мероприятий для Уфы
11 апреля 2024, 10:29
Все скандалы Кологривого в 2024 — драка в баре, укус официантки и Гордон
Никита Кологривый в 2024 году решил отметиться не новыми успешными ролями, а громкими скандалами.
22 марта 2024, 14:01
В Башкирии резко похолодает до -20
Первые морозы в 2024 году уже рядом.
2 января 2024, 15:50

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