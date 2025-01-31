Новый козырь ХК «Салавата Юлаева» — Нэйтан Тодд

Нэйтан Тодд — имя, которое уже вызывает ажиотаж среди болельщиков ХК «Салавата Юлаева». Кто этот канадский нападающий и почему его подписание стало одной из самых обсуждаемых тем в хоккейных кругах? Давайте разберемся!