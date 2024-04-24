Бизнесмен винит подростков в драке и хочет домой

«Подростки спровоцировали… поэтому я позвал 40 оленей против них!», «Похитил людей и избил — они меня сами спровоцировали! Во даёт, мужик, вот наглости не занимать», «На каторгу его и всех кто ему помогал», — пишут гневные послания наблюдатели конфликта.