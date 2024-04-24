Бизнесмен винит подростков в драке и хочет домой

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Рауф Габдуллин, глава уфимской семьи, которая похитила и избила подростков, заявил в суде, что сами подростки спровоцировали конфликт. Он также утверждает, что сам явился в следственный комитет и не был задержан.
Габдуллин просит избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Жители республики очень остро реагируют на данный инцидент и резко высказываются в адрес обвиняемого в социальных сетях:
«Подростки спровоцировали… поэтому я позвал 40 оленей против них!», «Похитил людей и избил — они меня сами спровоцировали! Во даёт, мужик, вот наглости не занимать», «На каторгу его и всех кто ему помогал», — пишут гневные послания наблюдатели конфликта.