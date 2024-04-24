mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

В Башкирии бизнесмен, избивший подростков, считает себя невиновным

Бизнесмен винит подростков в драке и хочет домой

24 апреля 2024, 07:15
Фото: 1MI

В Башкирии бизнесмен, избивший подростков, считает себя невиновным

Мужчина заявляет, что пострадавшие сами спровоцировали драку.

Рауф Габдуллин, глава уфимской семьи, которая похитила и избила подростков, заявил в суде, что сами подростки спровоцировали конфликт. Он также утверждает, что сам явился в следственный комитет и не был задержан.

Габдуллин просит избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Жители республики очень остро реагируют на данный инцидент и резко высказываются в адрес обвиняемого в социальных сетях:

«Подростки спровоцировали… поэтому я позвал 40 оленей против них!», «Похитил людей и избил — они меня сами спровоцировали! Во даёт, мужик, вот наглости не занимать», «На каторгу его и всех кто ему помогал», — пишут гневные послания наблюдатели конфликта.

Читайте также:
Семье избившего подростков бизнесмена угрожают расправой в Башкирии
#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
Шторм в Башкирии: угрожает ли республике «татарстанский» ураган
Сегодня, 08:20
«Шаман» в Уфе: растроганные бабушки и билеты за половину пенсии
Сегодня, 06:43
Мертвецки пьяного водителя без прав сдали через чат-бот
Сегодня, 08:17
За малышом, утонувшим в реке, недосмотрела мать
Сегодня, 05:20
В Уфе на «зебре» сбили неизвестную женщину
Сегодня, 04:49
В Башкирии перевозчиков обяжут следить за исправной работой кондиционеров
Сегодня, 04:37
"