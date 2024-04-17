В Башкирии отрицают затопление скотомогильников

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В Telegram-канале ведомства опровергли информацию по поводу якобы случившегося ЧП. Неизвестные говорили, что опасные вещества попали в результате в источники водоснабжения города.
Ложная информация распространяется путем пересылки голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp. Она не соответствует действительности.
Управлением ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения. Из разводящей сети и источников водоснабжения регулярно собирают пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические показатели. Все они проходят по показателям.