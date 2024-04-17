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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Роспотребнадзор опроверг иноформацию о затоплении скотомогильников в Башкирии

В Башкирии отрицают затопление скотомогильников

17 апреля 2024, 17:02
Фото: 1MI

Роспотребнадзор опроверг иноформацию о затоплении скотомогильников в Башкирии

Управление Роспотребнадзора по Башкирии отрицает затопление скотомогильников в Стерлитамаке.

В Telegram-канале ведомства опровергли информацию по поводу якобы случившегося ЧП. Неизвестные говорили, что опасные вещества попали в результате в источники водоснабжения города.

Ложная информация распространяется путем пересылки голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp. Она не соответствует действительности.

Управлением ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения. Из разводящей сети и источников водоснабжения регулярно собирают пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические показатели. Все они проходят по показателям.

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#Марина Шорина#Общество#Роспотребнадзор#Скотомогильники
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