Угрожает ли паводок в Башкирии загрязнением питьевой воды: что говорят эксперты

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Специалисты ведомства отметили, что эпидемиологическая ситуация в регионе «спокойная, регулируемая» Регулярно проводятся лабораторные анализы, в том числе в зонах подтопления.
«В районе подтоплений рекомендуем проводить самостоятельную дезинфекцию помещений и территорий, дезинфекционную обработку надворных уборных, помойных ям и мусорных ящиков, колодцев и скважин после наводнения», — рекомендуют в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также опровергли фейк об опасности воды из-под крана, «гуляющий» по мессенджерам.
«Голосовое сообщение, которое гуляет по мессенджерам, о том, что Роспотребнадзор предупредил о том, чтобы воду из-под крана не пить, что очень много вызовов скорой помощи по городу с жалобами на рвоту и расстройство кишечника является фейком», — гласит сообщение Роспотребнадзора.