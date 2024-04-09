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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Угрожает ли паводок в Башкирии загрязнением питьевой воды: что говорят эксперты

Угрожает ли паводок в Башкирии загрязнением питьевой воды: что говорят эксперты

9 апреля 2024, 10:22
Фото: PxHere
Угрозы загрязнения источников питьевой воды из-за половодья в Башкирии нет, заявили в Роспотребнадзоре республики.

Специалисты ведомства отметили, что эпидемиологическая ситуация в регионе «спокойная, регулируемая» Регулярно проводятся лабораторные анализы, в том числе в зонах подтопления.

«В районе подтоплений рекомендуем проводить самостоятельную дезинфекцию помещений и территорий, дезинфекционную обработку надворных уборных, помойных ям и мусорных ящиков, колодцев и скважин после наводнения», — рекомендуют в Роспотребнадзоре.
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В ведомстве также опровергли фейк об опасности воды из-под крана, «гуляющий» по мессенджерам.

«Голосовое сообщение, которое гуляет по мессенджерам, о том, что Роспотребнадзор предупредил о том, чтобы воду из-под крана не пить, что очень много вызовов скорой помощи по городу с жалобами на рвоту и расстройство кишечника является фейком», — гласит сообщение Роспотребнадзора.
#Общество#Уфа#Паводок#Новости Башкирии#Здоровье#Половодье
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