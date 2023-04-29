Власти Уфы разрешили строить многоэтажки возле Ботанического сада в Уфе

Предполагается, что на данном участке снесут объекты малоэтажной застройки и хозяйственные помещения. При этом планируется сохранить многоэтажные жилые дома по улице Сагита Агиша. Также вдоль улицы Сагита Агиша и со стороны Ботанического сада разместят восемь домов общей площадью квартир почти в 110,5 тыс. квадратных метров: по одному — на 12, 13, 17, 22 и 31 этажей и три — на 30.