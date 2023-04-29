Власти Уфы разрешили строить многоэтажки возле Ботанического сада в Уфе

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 06:56
В Уфе в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Сагита Агиша, проспектом Салавата Юлаева и территорией Ботанического сада построят музей под открытым небом и жилые комплексы. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.
Предполагается, что на данном участке снесут объекты малоэтажной застройки и хозяйственные помещения. При этом планируется сохранить многоэтажные жилые дома по улице Сагита Агиша. Также вдоль улицы Сагита Агиша и со стороны Ботанического сада разместят восемь домов общей площадью квартир почти в 110,5 тыс. квадратных метров: по одному — на 12, 13, 17, 22 и 31 этажей и три — на 30.
В северо-западной части проектируемой территории предусмотрено размещение музея под открытым небом «Атайсал-земля предков» с подземным паркингом, двух одноэтажных закрытых паркингов и религиозного учреждения с воскресной школой с сохранением зеленых насаждений и существующих объектов правоохранительных органов. Общая площадь квартир по проекту составит 164 тыс. 261 кв.м с населением 5475 человек.
Помимо этого здесь планируется разместить отдельно стоящий детский сад на 120 мест и три встроенных детских сада на 210 мест. Местами в образовательных учреждениях планируется обеспечить за счет реконструкции школы №108, расположенной в радиусе доступности с доведением вместимости до 2000 ученических мест.