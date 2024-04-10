У спасателей Башкирии появился новый четвероногий помощник

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Четвероногому новобранцу — четыре месяца. Сейчас он учится базовым командам. Его предстоит обучить как поисковую собаку, Гимли будет искать людей в лесу и на завалах.
«Уверен, что Гимли станет настоящим героем, который будет спасать человеческие жизни и помогать тем, кто оказался в беде», — рассказал Первов.
Напомним, сейчас в Госкомитете уже есть собака-спасатель Торин. Пес во время спасательной операции в Турции спас двоих человек.