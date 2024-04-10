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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

У спасателей Башкирии появился новый четвероногий помощник

У спасателей Башкирии появился новый четвероногий помощник

10 апреля 2024, 09:34
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Спасателям Госкомитета республики по ЧС будет помогать щенок Гимли, рассказал у себя в телеграм-канале и. о. главы ведомства Кирилл Первов.

Четвероногому новобранцу — четыре месяца. Сейчас он учится базовым командам. Его предстоит обучить как поисковую собаку, Гимли будет искать людей в лесу и на завалах.

«Уверен, что Гимли станет настоящим героем, который будет спасать человеческие жизни и помогать тем, кто оказался в беде», — рассказал Первов.

Напомним, сейчас в Госкомитете уже есть собака-спасатель Торин. Пес во время спасательной операции в Турции спас двоих человек.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Спасатели#Собака
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