Депутаты Башкирии примут закон, который позволит жителям крепче спать

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины», действующий на территории Башкирии будет скорректирован на апрельском пленарном заседании. Законодатели планируют детализировать некоторые положения, затрагивающие нарушения ночного покоя жителей во время проведения спортивных мероприятий. Сейчас закон запрещает свистеть, кричать, использовать звукоусиливающие устройства в ночное время суток.
Тем не менее, сами шумные соревнования, которые могут проводить на территории жилых домой под действие закона не попадают. Даже несмотря на то, что по факту участники в это время неизбежно нарушают тишину и мешают людям отдыхать. Изменения в законе предусматривают запретить организовывать такие мероприятия по ночам, закрывая этот недочёт.
Но, как известно, у любого правила бывают исключения. Это коснется массовых мероприятий, проводимых по решению либо с согласия муниципалитета или органов местного самоуправления.
«Праздники и массовые мероприятия — культурные, зрелищные, спортивные — не всегда заканчиваются до 23:00, — объяснил председатель Курултая Константин Толкачев. — Учитывая масштаб и значимость таких мероприятий, предлагается вывести их из-под действия норм о тишине».
Стоит отметить, по закону «Об обеспечении покоя граждан и тишины» под ночным временем имеется ввиду время в будни с 23:00 до 7:00, в выходные и праздничные дни — с 23:00 до 9:00.