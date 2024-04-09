Депутаты Башкирии примут закон, который позволит жителям крепче спать

Тем не менее, сами шумные соревнования, которые могут проводить на территории жилых домой под действие закона не попадают. Даже несмотря на то, что по факту участники в это время неизбежно нарушают тишину и мешают людям отдыхать. Изменения в законе предусматривают запретить организовывать такие мероприятия по ночам, закрывая этот недочёт.