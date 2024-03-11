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Updated Сегодня, 11:40

Психолог Никифорова: Некоторые компьютерные игры полезны для развития ребенка

11 марта 2024, 11:39
Психолог Варвара Никифорова отметила, что определенные типы электронных игр могут способствовать развитию когнитивных способностей у детей.

Особенно полезными для малышей и школьников могут быть игры в жанрах стратегии и головоломки, а также образовательные программы. Необходимо помнить, что видеоигры не должны заменять реальное общение с семьей и друзьями, подчеркнула Варвара Никифорова в интервью NEWS.ru.

Игры, направленные на развитие памяти, внимания, аналитических и логических способностей, психолог отнесла к категории полезных для детей. Также рекомендуется предлагать игры, способствующие развитию навыков планирования, стратегического мышления и принятия решений.

Игры, в которых ребенок изучает различные предметы, такие как математика, история и химия, могут способствовать развитию интеллекта. Кроме того, полезными могут быть игры, направленные на расширение общих знаний. Для развития пространственного мышления и воображения детям рекомендуется играть в головоломки и пазлы. Эти жанры компьютерных игр также способствуют развитию усидчивости и логических навыков.

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