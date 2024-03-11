Психолог Никифорова: Некоторые компьютерные игры полезны для развития ребенка

Игры, в которых ребенок изучает различные предметы, такие как математика, история и химия, могут способствовать развитию интеллекта. Кроме того, полезными могут быть игры, направленные на расширение общих знаний. Для развития пространственного мышления и воображения детям рекомендуется играть в головоломки и пазлы. Эти жанры компьютерных игр также способствуют развитию усидчивости и логических навыков.