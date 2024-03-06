«Никак не решит проблему»: эксперт о новом законе депутатов Башкирии

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Недавно стало известно, что депутаты парламента Башкирии решили отправить в Совет законодателей новый федеральный закон. Члены регионального Госсобрания предложили свое решение проблемы потребительского экстремизма в сфере строительства. Мы поговорили с директором агентства маркетинга и архитектуры «План А» Иваном Зориным и разобрались, действительно ли инициатива сможет на что-то повлиять.
Поясним, под потребительским терроризмом понимается злоупотребление законодательством о правах потребителей в корыстных целях. То есть, в нашем случае, ситуацией, когда юридические фирмы помогают гражданам вытянуть деньги у стройкомпаний из-за недочетов в жилье, в том числе по надуманным поводам. Многие девелоперы считают, что дольщики ведут нечестную игру, а законодательство не учитывает интересы всех сторон.
Итак, депутаты предложили ряд мер по противодействию сложившейся практике. Во-первых, в тексте законопроекта говорится об ограничении суммы штрафы и неустойки — они более не смогут превышать сумму самого устранения недостатков.
Помимо этого, народные избранники предлагают сделать обязательными досудебные разбирательства дольщиков со строительными предприятиями. Обращаться в суд можно будет только после их отказа в решении проблемы. Кроме того, с застройщиков снимут обязательство выплачивать 1% от стоимости за каждый день просрочки устранения недостатков жилья. Законодатели также хотят уменьшить размер неустойки за не вовремя выполненные обязательства с 1% до 1/300 от ставки рефинансирования Нацбанка.
Иван Зорин отметил, что принять вышеописанные меры необходимо было уже давно, однако на саму проблему они на самом деле практически не повлияют.
«Основная проблема — это устаревшие снипы и нормативы по жилью. А вторая проблема — это приемщики квартир, которые фактически безработные юристы-мошенники», — считает эксперт.
Специалист при этом не считает ситуацию безвыходной, он предлагает свой путь борьбы с потребительским терроризмом.
«Я считаю, что приемщиков нужно лицензировать, как и риэлторов. Стоимость гослицензии такой должна начинатся от пятиста тысяч рублей, чтобы в отрасли работали только специалисты, которые дорожат репутацией и предоставляют качественные услуги», — высказался Зорин.
Сейчас инициатива находится на предварительном рассмотрении. Депутаты ждут вердикта Совета законодателей России.