«Никак не решит проблему»: эксперт о новом законе депутатов Башкирии

Помимо этого, народные избранники предлагают сделать обязательными досудебные разбирательства дольщиков со строительными предприятиями. Обращаться в суд можно будет только после их отказа в решении проблемы. Кроме того, с застройщиков снимут обязательство выплачивать 1% от стоимости за каждый день просрочки устранения недостатков жилья. Законодатели также хотят уменьшить размер неустойки за не вовремя выполненные обязательства с 1% до 1/300 от ставки рефинансирования Нацбанка.