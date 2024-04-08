Известны новые данные о паводке в Уфе

Под пристальным контролем находятся 7 садовых товариществ Калининского района столицы, они размыты в результате выхода из берегов реки Юрмаш. В той части Уфы на постоянной основе продолжают проживать 25 человек, которые отказались от переезда в пункты временного размещения. В целом обстановка за последние 24 часа в этом месте стала гораздо лучше, отпала необходимость в дежурстве спасателей.