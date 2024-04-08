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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В реках столицы Башкирии воды становится всё больше

Известны новые данные о паводке в Уфе

8 апреля 2024, 09:28
Фото: УГЗ Уфы

В реках столицы Башкирии воды становится всё больше

Три дорожные ветки оказались затоплены.

Главные реки Уфы продолжают наполнятся талыми водами, в результате чего их уровень заметно растёт. На данный момент вода в Белой поднялась до 389 см, река Уфа в районе Шакши достигла 295 см, уровень воды в реке Дема дошёл до отметки в 476 см.

На текущее состояние в Уфе затопило три дорожных участка. Речь идёт об СНТ «Восход-1», к СНТ «Козарез» и «Альбатрос» и проезд под железной дорогой в районе ул. Хетагурова.

На месте разлива реки Юрмаш эвакуировали еще двух человек
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Под пристальным контролем находятся 7 садовых товариществ Калининского района столицы, они размыты в результате выхода из берегов реки Юрмаш. В той части Уфы на постоянной основе продолжают проживать 25 человек, которые отказались от переезда в пункты временного размещения. В целом обстановка за последние 24 часа в этом месте стала гораздо лучше, отпала необходимость в дежурстве спасателей.

За развитием паводковой обстановки каждый день наблюдают сотрудниками Управления гражданской защиты по Калининскому району.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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