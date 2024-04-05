Спасатели попросили уфимцев поторопиться с подготовкой к половодью

Сотрудники УГЗ советуют также очистить выгребные ямы и перегнать в незатопляемые места домашний скот, переместить технику. Кроме того, необходимо подготовить плавательные средства, собрать тревожный чемоданчик н каждого члена семьи и создать запас продуктов питания и воды на несколько дней.