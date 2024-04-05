Спасатели попросили уфимцев поторопиться с подготовкой к половодью

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В первую очередь спасатели просят поднять с нижних этажей наверх мебель и ценные вещи. На время половодья лучше заранее вывезти беременных женщин, детей и маломобильных граждан.
Сотрудники УГЗ советуют также очистить выгребные ямы и перегнать в незатопляемые места домашний скот, переместить технику. Кроме того, необходимо подготовить плавательные средства, собрать тревожный чемоданчик н каждого члена семьи и создать запас продуктов питания и воды на несколько дней.
«Получить консультацию и узнать актуальную информацию по паводковой обстановке можно в районных управлениях гражданской защиты», — сказали спасатели.