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Спасатели попросили уфимцев поторопиться с подготовкой к половодью

Спасатели попросили уфимцев поторопиться с подготовкой к половодью

5 апреля 2024, 11:24
Фото: FreePik
В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали, как готовиться к паводку жителям республики, оказавшимся на территории возможного подтопления. Проживающим в зоне риска рекомендуют поспешить с подготовкой к половодью.

В первую очередь спасатели просят поднять с нижних этажей наверх мебель и ценные вещи. На время половодья лучше заранее вывезти беременных женщин, детей и маломобильных граждан.

Сотрудники УГЗ советуют также очистить выгребные ямы и перегнать в незатопляемые места домашний скот, переместить технику. Кроме того, необходимо подготовить плавательные средства, собрать тревожный чемоданчик н каждого члена семьи и создать запас продуктов питания и воды на несколько дней.

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«Получить консультацию и узнать актуальную информацию по паводковой обстановке можно в районных управлениях гражданской защиты», — сказали спасатели.

#Происшествия#Уфа#Паводок#Погода#Потоп#Половодье
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