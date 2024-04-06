На месте разлива реки Юрмаш эвакуировали еще двух человек

Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы, которые дежурят на месте разлива реки Юрмаш, эвакуировали ещё двух человек. Также оказывается помощь тем, кто не хочет покидать СНТ, — им подвозят продукты питания и топливо.