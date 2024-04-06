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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

На месте разлива реки Юрмаш эвакуировали еще двух человек

На месте разлива реки Юрмаш эвакуировали еще двух человек

6 апреля 2024, 12:27
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

На месте разлива реки Юрмаш эвакуировали еще двух человек

Спасатели продолжают держать ситуацию около разлившейся реки Юрмаш на контроле.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы, которые дежурят на месте разлива реки Юрмаш, эвакуировали ещё двух человек. Также оказывается помощь тем, кто не хочет покидать СНТ, — им подвозят продукты питания и топливо.

Отметим, что жителям СНТ, пострадавших из-за разлива р. Юрмаш, предложили заселиться в пункт временного размещения, но пока никто из местных жителей не согласился: люди переезжают либо в свои городские квартиры, либо размещаются у родственников и друзей.

— Ситуация находится на контроле, на месте продолжают дежурить сотрудники Управления гражданской защиты по Калининскому району и спасатели на автомобиле повышенной проходимости и плавсредстве, — отметили в Управлении городской защиты Уфы.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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