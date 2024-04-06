На месте разлива реки Юрмаш эвакуировали еще двух человек

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы, которые дежурят на месте разлива реки Юрмаш, эвакуировали ещё двух человек. Также оказывается помощь тем, кто не хочет покидать СНТ, — им подвозят продукты питания и топливо.
Отметим, что жителям СНТ, пострадавших из-за разлива р. Юрмаш, предложили заселиться в пункт временного размещения, но пока никто из местных жителей не согласился: люди переезжают либо в свои городские квартиры, либо размещаются у родственников и друзей.
— Ситуация находится на контроле, на месте продолжают дежурить сотрудники Управления гражданской защиты по Калининскому району и спасатели на автомобиле повышенной проходимости и плавсредстве, — отметили в Управлении городской защиты Уфы.