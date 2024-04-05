Мошенники из модельного агентства развели уфимца на деньги

Однажды уфимцу пришло сообщение из модельного агентства. Молодому мужчине предложили стать моделью и рекламировать одежду, сообщил паблик «Мэш-бэтеш». Решив, что это счастливый шанс, Салават не долго думая, отправился в офис компании. Там его встретили очень тепло, одарили комплементами, рассказали о возможных перспективах в молельном бизнесе и убедили, что он станет настоящей звездой.