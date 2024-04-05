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Published Сегодня, 07:13

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В Башкирии уфимец ради карьеры модели заплатил мошенникам крупную сумму

Мошенники из модельного агентства развели уфимца на деньги

5 апреля 2024, 07:13
Фото: Mbatash

В Башкирии уфимец ради карьеры модели заплатил мошенникам крупную сумму

Электромонтажник поверил, что это его звёздный час.

26-летний Салават всегда был трудолюбивым человеком, он работал в шахте электромонтажником, подрабатывал таксистом и никогда не упускал возможностей сколотить лишние деньги.

Однажды уфимцу пришло сообщение из модельного агентства. Молодому мужчине предложили стать моделью и рекламировать одежду, сообщил паблик «Мэш-бэтеш». Решив, что это счастливый шанс, Салават не долго думая, отправился в офис компании. Там его встретили очень тепло, одарили комплементами, рассказали о возможных перспективах в молельном бизнесе и убедили, что он станет настоящей звездой.

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Однако, прежде, наивному уфимцу посоветовали пройти обучение, предложив купить курсы для моделей за 60 тысяч рублей. Уговаривать окрылённого Салавата не пришлось, он быстро оплатил всю сумму с кредитной карты.

После этого молодой человек решил поделиться радостной новостью с друзьями и родным. А когда всё им рассказал, близкие стали отговаривать Салавата, предупреждая, что его точно развели мошенники и ему следует забрать свои деньги обратно.

Вернувшись в агентство, будущую модель предупредили, что все его деньги ушли на изготовление портфолио. Тем не менее, обманутый уфимец решил написать заявление в полицию. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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