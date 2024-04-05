Мошенники из модельного агентства развели уфимца на деньги

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
26-летний Салават всегда был трудолюбивым человеком, он работал в шахте электромонтажником, подрабатывал таксистом и никогда не упускал возможностей сколотить лишние деньги.
Однажды уфимцу пришло сообщение из модельного агентства. Молодому мужчине предложили стать моделью и рекламировать одежду, сообщил паблик «Мэш-бэтеш». Решив, что это счастливый шанс, Салават не долго думая, отправился в офис компании. Там его встретили очень тепло, одарили комплементами, рассказали о возможных перспективах в молельном бизнесе и убедили, что он станет настоящей звездой.
Однако, прежде, наивному уфимцу посоветовали пройти обучение, предложив купить курсы для моделей за 60 тысяч рублей. Уговаривать окрылённого Салавата не пришлось, он быстро оплатил всю сумму с кредитной карты.
После этого молодой человек решил поделиться радостной новостью с друзьями и родным. А когда всё им рассказал, близкие стали отговаривать Салавата, предупреждая, что его точно развели мошенники и ему следует забрать свои деньги обратно.
Вернувшись в агентство, будущую модель предупредили, что все его деньги ушли на изготовление портфолио. Тем не менее, обманутый уфимец решил написать заявление в полицию. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.