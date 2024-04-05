Дождливо и тепло: синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Сегодняшний день, 5 апреля, пройдет без осадков, лишь по северо-западу ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный южный и юго-восточный. Температура воздуха составит +10, +15°.
В субботу, 6 апреля, местами небольшие дожди, на севере при этом ожидаются более интенсивные осадки, ночью — со снегом. Ветер прогнозируется умеренный южного направления с переходом на северный. Ночью термометр покажет -1, +4°, днем столбик окажется на отметке +3, +8°. На юге +9, +14°.
В воскресенье, 7 апреля, по-прежнему небольшие дожди, по югу до умеренных, ночью обещают дождь со снегом. Ветер умеренный северо-восточный. Ночью похолодает до -2, +3°, днем температура воздуха поднимется до +6, +11°.