Дождливо и тепло: синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии

В субботу, 6 апреля, местами небольшие дожди, на севере при этом ожидаются более интенсивные осадки, ночью — со снегом. Ветер прогнозируется умеренный южного направления с переходом на северный. Ночью термометр покажет -1, +4°, днем столбик окажется на отметке +3, +8°. На юге +9, +14°.