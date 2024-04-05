mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

Дождливо и тепло: синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии

Дождливо и тепло: синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии

5 апреля 2024, 03:17
Фото: PxHere
Синоптики Башгидрометцентра сообщили, какой будет погода в регионе на этих выходных.

Сегодняшний день, 5 апреля, пройдет без осадков, лишь по северо-западу ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный южный и юго-восточный. Температура воздуха составит +10, +15°.

В субботу, 6 апреля, местами небольшие дожди, на севере при этом ожидаются более интенсивные осадки, ночью — со снегом. Ветер прогнозируется умеренный южного направления с переходом на северный. Ночью термометр покажет -1, +4°, днем столбик окажется на отметке +3, +8°. На юге +9, +14°.

В апреле на уфимцев упадут четыре геомагнитные бури
Узнать подробнее

В воскресенье, 7 апреля, по-прежнему небольшие дожди, по югу до умеренных, ночью обещают дождь со снегом. Ветер умеренный северо-восточный. Ночью похолодает до -2, +3°, днем температура воздуха поднимется до +6, +11°.

#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Дожди
Подпишитесь
Мост через реку по дороге в Нефтекамск смыло паводком
Сегодня, 04:15
Губернатора Мурманской области пырнули ножом
Сегодня, 03:31
В Башкирии решили установить мемориал в память о шахтерах из Приамурья
Вчера, 16:10
Стало известно, из-за чего на дорогах Башкирии стали меньше умирать
Вчера, 15:30
Еще один долг «Башкиравтодора»
Сегодня, 05:22
"