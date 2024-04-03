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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Экономист предупредила россиян об опасности банковских карт

Экономист заявила об опасности дебетовых карт

3 апреля 2024, 15:03
Фото: 1MI

Экономист предупредила россиян об опасности банковских карт

Известный экономист Ольга Тарасова рассказала об опасностях, связанных с использованием дебетовых карт. Специалист высказалась о риске возникновения значительных долгов, которые могут превысить расходы по кредиткам.

Такое обстоятельство возможно из-за неудовлетворительного изучения условий использования карт. Также Тарасова обратила внимание на специфику предложений, предоставляющих услугу «овердрафт», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Гражданам необходимо тщательно ознакомиться с условиями договоров и следить за подключением дополнительных опций к картам, чтобы избежать возникновения неожиданных обстоятельств.

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#Общество#Долги#Россия
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