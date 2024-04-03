Экономист заявила об опасности дебетовых карт

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
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Updated Сегодня, 15:05
Такое обстоятельство возможно из-за неудовлетворительного изучения условий использования карт. Также Тарасова обратила внимание на специфику предложений, предоставляющих услугу «овердрафт», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Гражданам необходимо тщательно ознакомиться с условиями договоров и следить за подключением дополнительных опций к картам, чтобы избежать возникновения неожиданных обстоятельств.