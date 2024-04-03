Экономист заявила об опасности дебетовых карт

Экономист предупредила россиян об опасности банковских карт

Известный экономист Ольга Тарасова рассказала об опасностях, связанных с использованием дебетовых карт. Специалист высказалась о риске возникновения значительных долгов, которые могут превысить расходы по кредиткам.