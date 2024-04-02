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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

В Башкирии работникам задолжали почти полмиллиона рублей

В Башкирии работникам задолжали почти полмиллиона рублей

2 апреля 2024, 11:12
Фото: FreePik
В Башкирии предприятие задержало работникам зарплату за несколько месяцев. Об этом сообщили в Следкоме по республике.

Как утверждает следствие, ООО «Родной дом» с мая по сентябрь минувшего года недоплачивало сотрудникам. Долг перед работниками в итоге составил более 430 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что необходимые средства у компании были, однако руководство решило их потратить на «более важные» цели.

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По факту невыплаты зарплаты завели уголовное дело.

«В настоящее время следователями выполняется запланированный объем следственных действий с целью дачи правовой оценки действиям (бездействию) руководства организации, истребуется необходимая документация, устанавливается финансовое положение компании в вышеуказанный период, принимаются меры к возмещению имеющейся задолженности», — гласит сообщение СК.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Уголовное дело#Долги#Зарплата
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