В Башкирии работникам задолжали почти полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Как утверждает следствие, ООО «Родной дом» с мая по сентябрь минувшего года недоплачивало сотрудникам. Долг перед работниками в итоге составил более 430 тысяч рублей.
Правоохранители выяснили, что необходимые средства у компании были, однако руководство решило их потратить на «более важные» цели.
По факту невыплаты зарплаты завели уголовное дело.
«В настоящее время следователями выполняется запланированный объем следственных действий с целью дачи правовой оценки действиям (бездействию) руководства организации, истребуется необходимая документация, устанавливается финансовое положение компании в вышеуказанный период, принимаются меры к возмещению имеющейся задолженности», — гласит сообщение СК.