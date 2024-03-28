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Published Сегодня, 11:51

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Таможня Башкирии с начала года возбудила более полутысячи дел

Таможня Башкирии с начала года возбудила более полутысячи дел

28 марта 2024, 11:51
Фото: PxHere
Число нарушений в этом году оказалось выше обычного.

С начала 2024 года таможня Башкирии возбудила более 500 административных дел, сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом, число правонарушений выросло на 20%.

Как пояснил замначальника таможни Ринат Галиев, чаще всего дела заводили по статьям о непредоставлении статистических форм учета товаров, недекларировании товара, несоблюдении запретов и ограничений, а также несоблюдении валютного законодательства.

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В целом за последние 5 лет таможней было заведено более 7740 административных дел. В минувшем году их было 2008, что за 7,9% выше, чем в 2022 году.

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#Уфа#Таможня#Нарушения#Административные дела#Граница
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