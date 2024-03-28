Таможня Башкирии с начала года возбудила более полутысячи дел

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
С начала 2024 года таможня Башкирии возбудила более 500 административных дел, сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом, число правонарушений выросло на 20%.
Как пояснил замначальника таможни Ринат Галиев, чаще всего дела заводили по статьям о непредоставлении статистических форм учета товаров, недекларировании товара, несоблюдении запретов и ограничений, а также несоблюдении валютного законодательства.
В целом за последние 5 лет таможней было заведено более 7740 административных дел. В минувшем году их было 2008, что за 7,9% выше, чем в 2022 году.