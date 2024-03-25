На границе Башкирии загорелся автобус с 19 пассажирами

Инцидент случился недалеко от границы с Башкирией — у города Сим. Автобус направлялся в Уфу из деревни Верхние Киги. Очевидцы рассказывают, что как только машина загорелась, все тут же выскочили из машины, однако в салоне остались женщина и мужчина пожилого возраста. К счастью, они проснулись из-за духоты и выбрались самостоятельно.