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Девятнадцать человек едва не сгорели заживо в автобусе на границе Башкирии

На границе Башкирии загорелся автобус с 19 пассажирами

25 марта 2024, 06:50
Фото: PxHere

Девятнадцать человек едва не сгорели заживо в автобусе на границе Башкирии

Выясняется, что послужило причиной возгорания транспортного средства.

В Челябинской области загорелся микроавтобус с пассажирами. Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, в транспортном средства в этот момент ехали 19 человек.

Инцидент случился недалеко от границы с Башкирией — у города Сим. Автобус направлялся в Уфу из деревни Верхние Киги. Очевидцы рассказывают, что как только машина загорелась, все тут же выскочили из машины, однако в салоне остались женщина и мужчина пожилого возраста. К счастью, они проснулись из-за духоты и выбрались самостоятельно.

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Людей отправили в Уфу на другом автобусе. Что послужило причиной возгорания — выясняется.

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