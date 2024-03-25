На границе Башкирии загорелся автобус с 19 пассажирами

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
В Челябинской области загорелся микроавтобус с пассажирами. Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, в транспортном средства в этот момент ехали 19 человек.
Инцидент случился недалеко от границы с Башкирией — у города Сим. Автобус направлялся в Уфу из деревни Верхние Киги. Очевидцы рассказывают, что как только машина загорелась, все тут же выскочили из машины, однако в салоне остались женщина и мужчина пожилого возраста. К счастью, они проснулись из-за духоты и выбрались самостоятельно.
Людей отправили в Уфу на другом автобусе. Что послужило причиной возгорания — выясняется.