В Башкирии задержали водителя с поддельными правами за 30 тысяч рублей

Вчера вечером 22 марта сотрудники Госавтоинспекции Иглинского района РБ на 21 км автодороги Уфа-Иглино-Красная горка задержали 21-летнего мужчину за рулем ВАЗ-2107. При проверке документов по базе данных Госавтоинспекции было зафиксировано, что за данным номером документа значится человек с другими персональными данными из Свердловской области. Также мужчина управлял автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.