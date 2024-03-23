В Башкирии задержали водителя с поддельными правами за 30 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Вчера вечером 22 марта сотрудники Госавтоинспекции Иглинского района РБ на 21 км автодороги Уфа-Иглино-Красная горка задержали 21-летнего мужчину за рулем ВАЗ-2107. При проверке документов по базе данных Госавтоинспекции было зафиксировано, что за данным номером документа значится человек с другими персональными данными из Свердловской области. Также мужчина управлял автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.
Со слов водителя, удостоверение он никогда не получал и приобрел его через интернет за 30 тыс. руб. Составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, и за управление незарегистрированным транспортом. Автомобиль помещен на спецстоянку.
По факту подделки документов мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.