mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Башкирии задержали водителя с поддельными правами за 30 тысяч рублей

В Башкирии задержали водителя с поддельными правами за 30 тысяч рублей

23 марта 2024, 10:40
Фото: 1MI

В Башкирии задержали водителя с поддельными правами за 30 тысяч рублей

В Иглинском районе Башкирии задержан водитель, который использовал поддельное водительское удостоверение.

Вчера вечером 22 марта сотрудники Госавтоинспекции Иглинского района РБ на 21 км автодороги Уфа-Иглино-Красная горка задержали 21-летнего мужчину за рулем ВАЗ-2107. При проверке документов по базе данных Госавтоинспекции было зафиксировано, что за данным номером документа значится человек с другими персональными данными из Свердловской области. Также мужчина управлял автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.

Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова

Со слов водителя, удостоверение он никогда не получал и приобрел его через интернет за 30 тыс. руб. Составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, и за управление незарегистрированным транспортом. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Видео: телеграм-канал Владимира Севастьянова

По факту подделки документов мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

#Происшествия#Видео#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Уфимцы могут принести цветы в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл»
Сегодня, 08:00
Рэпер из Уфы Моргенштерн* заявил о готовности оплатить лечение пострадавшим в теракте
Сегодня, 06:34
Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно на данный момент
Сегодня, 04:55
В Башкирии за наличие правнуков можно получить надбавку к пенсии
Сегодня, 07:48
Эксклюзивный репортаж. В Уфе в небо поднялся вертолёт с первой в этом году разведкой ледовой обстановки
Сегодня, 03:34
Мальтипу, той-пудель, булли: самые дорогие собаки в Уфе
Сегодня, 03:32
"