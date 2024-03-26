В Уфе на улицах города бесчинствует банда подростков

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В социальные сети попали видео, как в разных частях Уфы банда малолеток донимает горожан. Автор ролика предупреждает жителей о том, что перед «Гостиным Двором» и рядом с ТЦ «Планета» большие компании пристают к людям и устраивают драки. Причём в отдельных случаях, как видно на видео, толпа идёт на одного и избивает парня жестокими пинками, повалив на землю. Очевидцы обращают внимание родителей малолетних беспредельщиков и призывают следить за воспитанием своих чад.
В одном из каналов аудитория уже начала комментировать происходящее: «Господи, что происходит, полиция вообще там надеюсь», — написала девушка. «Да уж, какие дети пошли, а», — отвечает другой подписчик. «Что за треш!», «Пусть на бокс идут раз скучно стало», — сыпятся комментарии. А кто-то и вовсе решил избежать поездок в те места, где банда уже отметилась, решив остаться дома.