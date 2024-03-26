В Уфе на улицах города бесчинствует банда подростков

В социальные сети попали видео, как в разных частях Уфы банда малолеток донимает горожан. Автор ролика предупреждает жителей о том, что перед «Гостиным Двором» и рядом с ТЦ «Планета» большие компании пристают к людям и устраивают драки. Причём в отдельных случаях, как видно на видео, толпа идёт на одного и избивает парня жестокими пинками, повалив на землю. Очевидцы обращают внимание родителей малолетних беспредельщиков и призывают следить за воспитанием своих чад.