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Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

В Уфе подростки потушили Вечный огонь

Полиция поймала подростков из Уфы, потушивших Вечный огонь

6 марта 2024, 04:19
Фото: 2ГИС

В Уфе подростки потушили Вечный огонь

Малолетних вандалов задержали полицейские.

В Уфе группа подростков потушили Вечный огонь в парке имени И. Якутова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В МВД пояснили, что полицейские уже установили причастных к акту вандализма, ими оказались четверо 15-летних подростков. Сейчас с ними разбираются правоохранители.

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«По данному факту сотрудниками полиции установлены четверо несовершеннолетних. В настоящее время подростки переданы в следственные органы, — гласит сообщение ведомства.

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#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа
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