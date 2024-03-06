Полиция поймала подростков из Уфы, потушивших Вечный огонь

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В Уфе группа подростков потушили Вечный огонь в парке имени И. Якутова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В МВД пояснили, что полицейские уже установили причастных к акту вандализма, ими оказались четверо 15-летних подростков. Сейчас с ними разбираются правоохранители.
«По данному факту сотрудниками полиции установлены четверо несовершеннолетних. В настоящее время подростки переданы в следственные органы, — гласит сообщение ведомства.