Таксисту-иностранцу грозит 5 лет тюрьмы за нападение на уфимца с перцовкой

Сегодня, 19 марта, в Кировском районном суде Уфы состоялось очередное заседание по делу иностранца, работавшего в такси. Ему вменяется разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия. Мужчина напал на пассажира и распылил перцовый баллончик. Такая информация отражена в картотеке дел.