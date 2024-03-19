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Таксисту-иностранцу грозит 5 лет тюрьмы за нападение на уфимца с перцовкой

Таксисту-иностранцу грозит 5 лет тюрьмы за нападение на уфимца с перцовкой

19 марта 2024, 15:21
Фото: mkset.ru
Сегодня, 19 марта, в Кировском районном суде Уфы состоялось очередное заседание по делу иностранца, работавшего в такси. Ему вменяется разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия. Мужчина напал на пассажира и распылил перцовый баллончик. Такая информация отражена в картотеке дел.

Дело рассматривает судья Рустем Шаймухаметов, а материалы поступили 21 декабря 2023 года. При этом сам инцидент случился еще в сентябре.

Сегодняшнее заседание отложили. Однако гособвинение успело запросить пять лет колонии общего режима для иностранца. Согласно законодательству РФ, санкцией в рамках части второй статьи 162 Уголовного кодекса считает лишение свободы на срок до 10 лет.

Все это за то, что мужчина распылил в лицо 24-летнего пассажира перцовку. Последний отказывался платить за поездку, заверяя, что она уже оплачена через приложение.

С того дня таксист был задержан и арестован. Свою вину он не признает, но с последним словом выступит через месяц — 19 апреля.

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#Общество#Уфа#Нападение#Такси#Кировский районный суд#Марина Шорина
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