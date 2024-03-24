Инвалид-колясочник погиб в ходе пожара в Башкирии

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Инцидент произошел в субботу, 23 марта, в жилом доме по ул. Школьная в деревне Кучаш, Калтасинского района.
Прибывшие на место пожарные МЧС России, «РН-пожарная безопасность» и добровольцы совместными усилиями ликвидировали горение. К сожалению, в ходе тушения обнаружено тело мужчины — инвалида-колясочника 1959 года рождения.
Проживавшая с ним женщина в момент возникновения пожара женщина находилась у соседки. Когда пошла в сторону дома, увидела издалека, что он горит открытым пламенем. На помощь соседям поспешили местные жители, услышавшие звук пожарного извещателя.
— Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — сообщили в пресс-службе ведомства.