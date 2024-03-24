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В Башкирии сгорел жилой дом: есть погибший

Инвалид-колясочник погиб в ходе пожара в Башкирии

24 марта 2024, 04:39
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.

В Башкирии сгорел жилой дом: есть погибший

По предварительной информации в доме проживали двое пенсионеров, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Инцидент произошел в субботу, 23 марта, в жилом доме по ул. Школьная в деревне Кучаш, Калтасинского района.

Прибывшие на место пожарные МЧС России, «РН-пожарная безопасность» и добровольцы совместными усилиями ликвидировали горение. К сожалению, в ходе тушения обнаружено тело мужчины — инвалида-колясочника 1959 года рождения.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.

Проживавшая с ним женщина в момент возникновения пожара женщина находилась у соседки. Когда пошла в сторону дома, увидела издалека, что он горит открытым пламенем. На помощь соседям поспешили местные жители, услышавшие звук пожарного извещателя.

— Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — сообщили в пресс-службе ведомства.
#Происшествия#Пожар#Инвалиды#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Пожар в жилом доме#МЧС Башкирии
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