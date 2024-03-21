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Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Десятки домов в Уфе лишились света из-за ЧП на подстанции

19 домов в Уфе остались без электричества из-за замыкания на подстанции

21 марта 2024, 15:34
Фото: 1MI

Десятки домов в Уфе лишились света из-за ЧП на подстанции

В уфимском районе Черниковка заметили дым от пожара. Очевидцы пишут в социальных сетях, что ЧП случилось на трансформаторной станции. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Ufa_RB.

Уфимцы пишут в комментариях, что жители микрорайона остались без света. Они жалуются, что это влияет и на качество связи, и на интернет-соединение.

«Начиная от Невского вглубь света нет. Аккуратнее с перекрестком Невского-Первомайская», — советуют горожане друг другу.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по РБ, в Уфе по улице Черниковская случилось оплавление силового кабеля на длине 1 метр снаружи здания. Такая же проблема внутри трехэтажного кирпичного объекта, где случилось задымление.

Здание подстанции размером 50 на 40 метров. Для борьбы с ЧП приехали 27 сотрудников ведомства и восемь единиц техники. Пожарные МЧС России ждут, когда объект будет полностью обесточен, бригада уже работает на месте.

Из-за случившегося 19 жилых домов и одно административное здание остались без света. Их должны подсоединить к резервному генератору.

Видео: МЧС по РБ
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#Происшествия#Видео#Уфа#Пожар#Соцсети#МЧС Башкирии#Марина Шорина
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