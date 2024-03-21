19 домов в Уфе остались без электричества из-за замыкания на подстанции

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Уфимцы пишут в комментариях, что жители микрорайона остались без света. Они жалуются, что это влияет и на качество связи, и на интернет-соединение.
«Начиная от Невского вглубь света нет. Аккуратнее с перекрестком Невского-Первомайская», — советуют горожане друг другу.
Как пояснили в пресс-службе МЧС по РБ, в Уфе по улице Черниковская случилось оплавление силового кабеля на длине 1 метр снаружи здания. Такая же проблема внутри трехэтажного кирпичного объекта, где случилось задымление.
Здание подстанции размером 50 на 40 метров. Для борьбы с ЧП приехали 27 сотрудников ведомства и восемь единиц техники. Пожарные МЧС России ждут, когда объект будет полностью обесточен, бригада уже работает на месте.
Из-за случившегося 19 жилых домов и одно административное здание остались без света. Их должны подсоединить к резервному генератору.