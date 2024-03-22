Что можно успеть посадить до конца марта — идеальные дни для рассады

Posted 22 марта, 16:41
Published 22 марта, 16:41
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Первый месяц весны для садоводов проходит напряженно. Ведь нужно высадить большую часть рассады, ничего не забыть и всем растениям обеспечить должный уход. Иначе к началу лета на участок просто нечего будет высаживать.
Поэтому тщательно просмотрите свои посадки, сделанные в феврале и позаботьтесь о других культурах. Эксперты четко знают, что и в какие числа нужно сажать!
Чтобы точно не ошибиться с рассадой, учитывайте сразу несколько факторов. Есть ли на вашем участке крытая теплица и какой сорт томатов вы собираетесь сажать.
Если есть отапливаемая теплица, то вы сможете высадить растения уже в начале мая. К тому времени саженцам раннеспелых сортов должно быть от 45 до 60 дней, а позднеспелым — от 60 до 65 дней. На открытый грунт томаты высаживают лишь в начале июня. И учетом этих двух факторов и подсчитайте, в какой период можно посеять семена.
Хотя перцы традиционно высаживают в конце февраля и самом начале марта, еще не поздно засеять семена. Только стоит учитывать, что такие поздние перцы годятся только для высадки в грунт в начале июня, а плодоносить растения начнут лишь в конце лета. Зато в сентябре вы еще сможете срывать свежие перцы со своего огорода! По лунному календарю лучше выбрать 18-19 и 28–29 марта.
В марте можно смело сажать семена репчатого лука, лука-порея, базилика, сельдерея. Тогда в начале мая у вас уже будут крепкие растения, готовые к пересадке. Также обратите внимание на рассаду ароматных трав. В марте засеивают семена перечной мяты, мелиссы, чабреца, шалфея, душицы, тархуна и других культур.
В последние числа марта и первую неделю апреля нужно позаботиться о рассаде капусты. Белокочанные, савойские, цветные и пекинские сорта успеют набрать зеленую массу и окрепнуть к моменту посадки в грунт. По лунному календарю для этой задачи отлично подходит период с 15 по 19 марта, 22–24 марта и 26-29 числа. Раннеспелые сорта, посаженные в эти дни, начнут давать плоды уже через 2-2,5 месяца.
Помимо овощных культур в марте можно посеять анютины глазки. Эти двухлетники в таком случае порадуют цветами уже в этом году. Но особое внимание нужно уделить однолетним сортам. В первый месяц весны на рассаду высаживают вербену, бархатцы, петунию, львиный зев, лобелию, алиссум, циннию, колокольчики, иберис, флокс «Друммонда», герберы и гацанию. Выбирайте 18-19, 22-24 и 26-29 числа, чтобы точно получить крепкие саженцы.
«Огурцы засеивают на рассаду в 20-х числах марта. Если сделать это раньше, вы рискуете остаться без урожая. Они быстро дают всходы, а так как до высадки в тепличный грунт еще долго, огурцы переходят в энергосберегающий режим. Они решают, что вся их жизнь пройдет в горшке и дадут один-два плода», — отметила член Союза садоводов России Ольга Воронова.
Кроме того, по лунному календарю не стоит делать никакие посадки 20, 21 и 25 марта. В этот период рассада зачахнет или будет слишком слабой.