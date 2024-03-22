Что можно успеть посадить до конца марта — идеальные дни для рассады

Если есть отапливаемая теплица, то вы сможете высадить растения уже в начале мая. К тому времени саженцам раннеспелых сортов должно быть от 45 до 60 дней, а позднеспелым — от 60 до 65 дней. На открытый грунт томаты высаживают лишь в начале июня. И учетом этих двух факторов и подсчитайте, в какой период можно посеять семена.