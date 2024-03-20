В Башкирии четырехлетний мальчик серьезно покалечился в детском саду

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Прокуратура завершила проверку в детском саду Баймакского района, где покалечился 4-летний воспитанник. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент случился в октябре минувшего года — мальчик упал во время прогулки и ушиб левую щеку, а также вывихнул пять зубов.
За моральный ущерб была взыскана компенсация в 50 тысяч рублей. Кроме того, после проверки заведущую детским садом оштрафовали на 10 тысяч.