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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 07:17

В Башкирии воспитанник детского сада вывихнул пять зубов

В Башкирии четырехлетний мальчик серьезно покалечился в детском саду

20 марта 2024, 07:15
Фото: PxHere

В Башкирии воспитанник детского сада вывихнул пять зубов

В дошкольное учреждение нагрянули с проверкой.

Прокуратура завершила проверку в детском саду Баймакского района, где покалечился 4-летний воспитанник. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Инцидент случился в октябре минувшего года — мальчик упал во время прогулки и ушиб левую щеку, а также вывихнул пять зубов.

За моральный ущерб была взыскана компенсация в 50 тысяч рублей. Кроме того, после проверки заведущую детским садом оштрафовали на 10 тысяч.

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#Происшествия#Уфа
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