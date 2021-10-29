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Posted 29 октября 2021, 08:53

Published 29 октября 2021, 08:53

Modified 17 октября 2022, 22:34

Updated 17 октября 2022, 22:34

В МВД считают, что необходимо ввести уголовное наказание за незаконный сбыт метанола

29 октября 2021, 08:53
МВД РФ предлагает видоизменить УК РФ в части наказания за незаконный сбыт, оборот или хранение метанола.

По информации iz.ru, представители правоохранительных органов считают важным введение изменений в УК РФ. Они уверены, что нужны дополнительные меры ответственности за незаконное производство, хранение, перевозку либо сбыт метанола.

Также планируется ужесточение правил производства и хранения метанола, чтобы не допустить его использование лицами, не имеющих соответствующую лицензию.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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