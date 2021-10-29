В МВД считают, что необходимо ввести уголовное наказание за незаконный сбыт метанола

Posted 29 октября 2021, 08:53
Published 29 октября 2021, 08:53
Modified 17 октября 2022, 22:34
Updated 17 октября 2022, 22:34
По информации iz.ru, представители правоохранительных органов считают важным введение изменений в УК РФ. Они уверены, что нужны дополнительные меры ответственности за незаконное производство, хранение, перевозку либо сбыт метанола.
Также планируется ужесточение правил производства и хранения метанола, чтобы не допустить его использование лицами, не имеющих соответствующую лицензию.