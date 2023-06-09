Окрашивать метанол после массовых отравлений сидром-убийцей предложили в Башкирии

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Госсобрании предложили добавлять красители и специальные отдушки в метанол по аналогии с производством бытового газа. В заксобрании предложили также альтернативный вариант — ужесточить контроль за его оборотом, как это делается сегодня с оборотом этанола.
— В корне всей этой ситуации лежит давняя проблема — попадание в пищевое производство метанола. Неспециалисту метиловый спирт невозможно отличить от этилового. По цвету и запаху они абсолютно идентичны. Но из-за метанола трагедии разного масштаба происходят в стране ежегодно, — добавил спикер парламента Константин Толкачев.
Так, депутаты планируют провести «мониторинг законодательства в сфере оборота метилового спирта».
Напомним, что накануне Роспотребнадзор обнаружил более 2,6 тысячи литров напитка «Мистер сидр» на складе в Салавате. Попадание продукции на полки магазинов была предотвращена. Кроме того, были взяты пробы для проведения лабораторных испытаний на содержание метилового спирта и солей металлов.
Жертвами напитка «Мистер сидр» стали уже более 30 человек, еще около стони человек пострадали. Больше всего погибло в Ульяновской и Самарской областях. На территории Башкирии случаев отравление смертельно опасным напитком не зафиксировано.