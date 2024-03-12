mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

В Башкирии потеплеет до +1°

В Башкирии ожидается потепление до плюсовой температуры

12 марта 2024, 03:25
Фото: PxHere

В Башкирии потеплеет до +1°

Синоптики дали прогноз погоды в регионе на ближайшие дни.

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в республике на ближайшие несколько дней.

Сегодня, 12 марта, в республике ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть южный умеренный. Температура воздуха составит -3, -8°.

13 марта по-прежнему большие снегопады, ветер юго-западнй умеренный, местами порывистый. Ночью похолодает до -8, -13°, днем столбик термометра поднимется до -1, -6°.

14 марта ночью термометр покажет -15, -20°, днем же потеплеет до +1, -4°. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый, местами небольшой снег.

Читайте также:
Восточный выезд из Уфы откроют в марте
#Башкирия#Уфа#Прогноз погоды#Новости Башкирии
Подпишитесь
Жители поселка в Башкирии взбунтовались против известного кафе
Сегодня, 04:07
Жителям Башкирии дадут выходной посреди недели
Сегодня, 04:16
Уфимец погиб в зоне СВО перед Днем защитника Отечества
Вчера, 16:56
Жительница Башкирии сгорела в собственном доме
Сегодня, 03:44
Стая бродячих собак растерзала котенка и напугала ребенка в Башкирии
Вчера, 14:32