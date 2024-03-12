В Башкирии ожидается потепление до плюсовой температуры

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в республике на ближайшие несколько дней.
Сегодня, 12 марта, в республике ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть южный умеренный. Температура воздуха составит -3, -8°.
13 марта по-прежнему большие снегопады, ветер юго-западнй умеренный, местами порывистый. Ночью похолодает до -8, -13°, днем столбик термометра поднимется до -1, -6°.
14 марта ночью термометр покажет -15, -20°, днем же потеплеет до +1, -4°. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый, местами небольшой снег.