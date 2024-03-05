Тимур Хакимов встретился c министром Посланника Посольства Шри-Ланки

Он также сообщил о результатах встречи президента ТПП РФ Сергея Николаевича Катырина с послом Шри-Ланки в РФ Джанитой А. Лиянаге в феврале 2024 года и об усилении деловой активности между нашими странами, особенно с региональными ТПП.