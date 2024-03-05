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Тимур Хакимов встретился c министром Посланника Посольства Шри-Ланки

Тимур Хакимов встретился c министром Посланника Посольства Шри-Ланки

5 марта 2024, 05:29
Фото: ТПП РБ
В Торгово-промышленной палате прошла встреча с делегацией Посольства Республики Шри-Ланка.

Открыл обсуждение вопросов сотрудничества президент ТПП РБ Тимур Хакимов. Он провел презентацию Башкортостана и рассказал о деятельности торгово-промышленной палаты.

Он также сообщил о результатах встречи президента ТПП РФ Сергея Николаевича Катырина с послом Шри-Ланки в РФ Джанитой А. Лиянаге в феврале 2024 года и об усилении деловой активности между нашими странами, особенно с региональными ТПП.

Господин Пандула Де Зойса обозначил продукцию, в поставках которой заинтересована Шри-Ланка. В первую очередь, это нефтехимия и удобрения.

Министр Посланника Посольства Шри-Ланки выразил готовность оказать содействие в решение кадровых вопросов швейных предприятий Башкортостана.

Организацию совместных предприятий по производству чая рассмотрели представители бизнес-сообщества Башкортостана.

Фото: ТПП РБ

В обсуждении вопросов сотрудничества, поставок на рынок Башкортостана продукции из Шри-Ланки (чай, морепродукты, косметика, текстиль, фармацевтическая и медицинская продукция, IT-сектор) приняли участие представители региональных министерств и ведомств.

#Экономика#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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