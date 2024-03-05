Тимур Хакимов встретился c министром Посланника Посольства Шри-Ланки

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:32
Открыл обсуждение вопросов сотрудничества президент ТПП РБ Тимур Хакимов. Он провел презентацию Башкортостана и рассказал о деятельности торгово-промышленной палаты.
Он также сообщил о результатах встречи президента ТПП РФ Сергея Николаевича Катырина с послом Шри-Ланки в РФ Джанитой А. Лиянаге в феврале 2024 года и об усилении деловой активности между нашими странами, особенно с региональными ТПП.
Господин Пандула Де Зойса обозначил продукцию, в поставках которой заинтересована Шри-Ланка. В первую очередь, это нефтехимия и удобрения.
Министр Посланника Посольства Шри-Ланки выразил готовность оказать содействие в решение кадровых вопросов швейных предприятий Башкортостана.
Организацию совместных предприятий по производству чая рассмотрели представители бизнес-сообщества Башкортостана.
В обсуждении вопросов сотрудничества, поставок на рынок Башкортостана продукции из Шри-Ланки (чай, морепродукты, косметика, текстиль, фармацевтическая и медицинская продукция, IT-сектор) приняли участие представители региональных министерств и ведомств.