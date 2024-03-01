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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Таксист из Башкирии выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

Таксист из Башкирии выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

1 марта 2024, 07:06
Фото: PxHere

Таксист из Башкирии выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

Водитель такси из Башкирии выиграл в лотерею крупную сумму денег.

В Башкирии водитель такси Ильшат К. стал победителем лотереи и получил 612 913 рублей. Как рассказал мужчина, победные числа он выбрал случайно.

Житель республики признался, что был в шоке от своей победы. Выигранные средства он намерен потратить на здоровье.

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«Я давно участвую в розыгрышах и пробовал разные тактики выбора билетов. Последнее время делал развернутые ставки, чтобы увеличить шансы на победу, при этом числа всегда отмечал случайные. Конечно, я был в шоке. Чтобы понять каково это, нужно выиграть самому, чего и желаю всем участникам лотерей», — поделился Ильшат.

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