Таксист из Башкирии выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Башкирии водитель такси Ильшат К. стал победителем лотереи и получил 612 913 рублей. Как рассказал мужчина, победные числа он выбрал случайно.
Житель республики признался, что был в шоке от своей победы. Выигранные средства он намерен потратить на здоровье.
«Я давно участвую в розыгрышах и пробовал разные тактики выбора билетов. Последнее время делал развернутые ставки, чтобы увеличить шансы на победу, при этом числа всегда отмечал случайные. Конечно, я был в шоке. Чтобы понять каково это, нужно выиграть самому, чего и желаю всем участникам лотерей», — поделился Ильшат.