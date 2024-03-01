Таксист из Башкирии выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

«Я давно участвую в розыгрышах и пробовал разные тактики выбора билетов. Последнее время делал развернутые ставки, чтобы увеличить шансы на победу, при этом числа всегда отмечал случайные. Конечно, я был в шоке. Чтобы понять каково это, нужно выиграть самому, чего и желаю всем участникам лотерей», — поделился Ильшат.