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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Житель Башкирии выиграл в лотерее около 4 миллионов рублей, не угадав ни одного числа

Житель Башкирии выиграл в лотерее около 4 миллионов рублей, не угадав ни одного числа

18 сентября 2023, 13:23
Фото: Артур Салимов
Супер приз был разыгран вчера, 17 сентября, в лотерее «Забава от Русского лото».

Суть данного розыгрыша состояла в том, чтобы отметить 12 чисел из 24. Как сообщили в пресс-службе «Столото», по правилам лотереи, выигрыш получает участник, который либо угадает все числа, либо, напротив, не сможет угадать ни одного. Счастливому победителю повезло прогадать со всеми загаданными значениями.

Сумма приза составила 3 794 470 рублей. Сам же билет в мобильном приложении стоил всего 50 рублей.

Насколько известно от самого лотерейного бренда, победивший участник ещё не забрал свою награду.

#Общество#Новости Башкирии#Анна Савельева#Лотерея#Русское лото#Приз#Выигрыш#Столото#Победитель
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