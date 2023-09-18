Житель Башкирии выиграл в лотерее около 4 миллионов рублей, не угадав ни одного числа

Суть данного розыгрыша состояла в том, чтобы отметить 12 чисел из 24. Как сообщили в пресс-службе «Столото», по правилам лотереи, выигрыш получает участник, который либо угадает все числа, либо, напротив, не сможет угадать ни одного. Счастливому победителю повезло прогадать со всеми загаданными значениями.