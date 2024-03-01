Мажор из Уфы сначала оскорбил охранника, затем полез на него с кулаками

На видео видно, как неизвестный пытается пробраться через шлагбаум на территорию парковки. Охранник, выйдя из своей кабинки, потребовал от мужчины выйти из парковки, обойти её и войти с обратной стороны через калитку, а не нарушать требования безопасности, пытаясь перелезть или пройти под шлагбаумом. Мужчина сначала сделал вид, что не понимает, в чём проблема, ведь его автомобиль стоит в нескольких метрах за шлагбаумом. Повторное требование охранника привело наглого клиента в бешенство.