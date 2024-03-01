Мажор из Уфы сначала оскорбил охранника, затем полез на него с кулаками

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
На одной из уфимских парковок произошла драка между молодым бородатым уфимцем и охранником. Видео опубликовано телеграм-каналом «БашДТП | Bash.dtp.official».
На видео видно, как неизвестный пытается пробраться через шлагбаум на территорию парковки. Охранник, выйдя из своей кабинки, потребовал от мужчины выйти из парковки, обойти её и войти с обратной стороны через калитку, а не нарушать требования безопасности, пытаясь перелезть или пройти под шлагбаумом. Мужчина сначала сделал вид, что не понимает, в чём проблема, ведь его автомобиль стоит в нескольких метрах за шлагбаумом. Повторное требование охранника привело наглого клиента в бешенство.
— Ты, ***, проще разговаривай! — крикнул он.
Перепалка началась на повышенных тонах. Пытавшийся прорваться на стоянку допустил ряд обращений к охраннику, выполняющему свои обязанности: «Ты кто, чтобы мне что-то сказал?», «Дурень!», «Что ты мне сделаешь?», «Скажи спасибо, что ты старый!», «Дурачок». Своё недовольство он объяснил тем, что в первый раз пришёл на стоянку.
Спустя полторы минуты ситуация накалилась до предельного градуса. «Что ещё с тобой сделать? Ударишь — умрёшь, не дай бог» — крикнул хам. Охранник ответил просто: «Попробуй». После этого в ход пошло рукоприкладство. В результате драки мажор повалил сотрудника охранного предприятия, однако последнему удалось пару раз ответить.
Как известно из соцсетей, инцидент случился на улице Степана Злобина.
Мы обратились за комментарием событий к полиции.