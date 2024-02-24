В Башкирии мужчина решил прикормить лису пойманной рыбой

На озере Аслыкуль в Башкирии рыбак встретил лису и решил угостить ее своим уловом. Несмотря на то что мужчина и хищник сохраняли безопасное расстояние, лиса уверенно взяла в зубы две рыбки, предложенные ею, и быстро исчезла из виду. Видео этого необычного происшествия появилось в телеграмм-канале Минэкологии республики.