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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

На озере Аслыкуль в Башкирии мужчина угостил дикую лису своим уловом

В Башкирии мужчина решил прикормить лису пойманной рыбой

24 февраля 2024, 06:42
Фото: 1MI

На озере Аслыкуль в Башкирии мужчина угостил дикую лису своим уловом

Видео опубликовали в пресс-службе Минэкологии республики.

На озере Аслыкуль в Башкирии рыбак встретил лису и решил угостить ее своим уловом. Несмотря на то что мужчина и хищник сохраняли безопасное расстояние, лиса уверенно взяла в зубы две рыбки, предложенные ею, и быстро исчезла из виду. Видео этого необычного происшествия появилось в телеграмм-канале Минэкологии республики.

Ведомство также напомнило, что контакт с дикими животными, включая лис, может быть опасен, и призывает жителей и гостей республики не подкармливать их.

Видео: Телеграмм-канал министерства природопользования и экологии Башкортостана
#Общество#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Дикие животные
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