В Башкирии мужчина решил прикормить лису пойманной рыбой

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
На озере Аслыкуль в Башкирии рыбак встретил лису и решил угостить ее своим уловом. Несмотря на то что мужчина и хищник сохраняли безопасное расстояние, лиса уверенно взяла в зубы две рыбки, предложенные ею, и быстро исчезла из виду. Видео этого необычного происшествия появилось в телеграмм-канале Минэкологии республики.
Ведомство также напомнило, что контакт с дикими животными, включая лис, может быть опасен, и призывает жителей и гостей республики не подкармливать их.