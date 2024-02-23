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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Башкирии выросло число получающих пенсию по инвалидности

В Башкирии на несколько тысяч увеличилось число инвалидов

23 февраля 2024, 06:42
Фото: 1MI

В Башкирии выросло число получающих пенсию по инвалидности

Всего в республике 1 млн 123 тыс граждан получают пенсию.

В Башкортостане число получающих пенсию по инвалидности выросло на 7 тыс человек. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на отделение Социального фонда России (СФР) в Республике Башкортостан.

В конце 2023 года в регионе насчитывалось 49 тыс граждан, получающих пенсию по инвалидности, что на 16,7% больше, чем годом ранее (к концу 2022 года таких людей было 42 тыс).

В то же время на 20 тыс уменьшилось число тех, кто получает выплаты по достижению пенсионного возраста — с 955 тыс до 935 тыс человек. Со 171 тыс до 175 тыс человек выросло количество тех, кто вынужден трудиться будучи пенсионером.

В общей сложности численность пенсионеров в Башкирии составляет 1 млн 123 тыс человек.

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#Общество#Город#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Социальный фонд России
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