В Башкирии на несколько тысяч увеличилось число инвалидов

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
В Башкортостане число получающих пенсию по инвалидности выросло на 7 тыс человек. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на отделение Социального фонда России (СФР) в Республике Башкортостан.
В конце 2023 года в регионе насчитывалось 49 тыс граждан, получающих пенсию по инвалидности, что на 16,7% больше, чем годом ранее (к концу 2022 года таких людей было 42 тыс).
В то же время на 20 тыс уменьшилось число тех, кто получает выплаты по достижению пенсионного возраста — с 955 тыс до 935 тыс человек. Со 171 тыс до 175 тыс человек выросло количество тех, кто вынужден трудиться будучи пенсионером.
В общей сложности численность пенсионеров в Башкирии составляет 1 млн 123 тыс человек.