В Башкирии на несколько тысяч увеличилось число инвалидов

В то же время на 20 тыс уменьшилось число тех, кто получает выплаты по достижению пенсионного возраста — с 955 тыс до 935 тыс человек. Со 171 тыс до 175 тыс человек выросло количество тех, кто вынужден трудиться будучи пенсионером.