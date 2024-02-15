Подросткам в Башкирии хотят запретить посещение алкомаркетов

Издание сообщает, что депутат из Дагестана написал письмо на имя министра торговли и промышленности Дениса Мантурова. В обосновании необходимости такой меры он пишет, что ныне действующие ограничения вроде запрета рекламы алкогольной и табачной продукции частично нарушаются. Например, в отличие от табачной продукции, которая не может выставляться в магазинах во всеобщее обозрение, алкогольные напитки видны всем посетителям, в том числе и несовершеннолетним. Кроме того, такие товары зачастую выставляются в скидочных зонах вместе с другими видами продуктов.