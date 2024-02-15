Подросткам в Башкирии хотят запретить посещение алкомаркетов

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить детям заходить в магазины по продаже алкоголя и отделы со спиртными напитками. Об этом написал «RT на русском».
Издание сообщает, что депутат из Дагестана написал письмо на имя министра торговли и промышленности Дениса Мантурова. В обосновании необходимости такой меры он пишет, что ныне действующие ограничения вроде запрета рекламы алкогольной и табачной продукции частично нарушаются. Например, в отличие от табачной продукции, которая не может выставляться в магазинах во всеобщее обозрение, алкогольные напитки видны всем посетителям, в том числе и несовершеннолетним. Кроме того, такие товары зачастую выставляются в скидочных зонах вместе с другими видами продуктов.
Султан Хамзаев предложил ввести отдельные секции в продуктовых магазинах, которые недоступны подросткам. Также он попросил министра оценить предложение о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части запрета на посещение алкомаркетов теми, кому нет 18 лет.
Ранее этот же депутат предложил запретить иностранному бизнесу реализовывать алкогольную и табачную продукцию в России.