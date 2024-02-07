В Уфе ледяная глыба упала с крыши и сломала козырёк кофешки

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В Уфе снег свалился с крыши и снёс козырёк кофейни. Инцидент произошёл в центре города по адресу Гоголя, 56 / Коммунистическая, 33.
Очевидцы опубликовали кадры после произошедшего в соцсетях. На видео видно, что снежные глыбы скопились у здания, при этом значительно повреждён козырёк одного из заведений и вывеска. Пострадавших, по словам автором постов, нет.
В доме по адресу Гоголя, 56/Коммунистическая, 33 находится арт-пространство «Двор Довлатова». А на стене висит мемориальная доска, гласящая, что с 1941 по 1944 годы в этом доме жил писатель Сергей Довлатов.
Схожий случай был зафиксирован в Нефтекамске — снежная глыба упала с крыши жилого дома на мирно сидящую бабулю.