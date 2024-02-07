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Published Сегодня, 06:35

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В центре Уфы наледь свалилась с крыши, повредив заведения на первом этаже

В Уфе ледяная глыба упала с крыши и сломала козырёк кофешки

7 февраля 2024, 06:35
Фото: 1MI

В центре Уфы наледь свалилась с крыши, повредив заведения на первом этаже

Инцидент произошёл в известном месте. Недавно там открылась памятная табличка в честь известного писателя.

В Уфе снег свалился с крыши и снёс козырёк кофейни. Инцидент произошёл в центре города по адресу Гоголя, 56 / Коммунистическая, 33.

Очевидцы опубликовали кадры после произошедшего в соцсетях. На видео видно, что снежные глыбы скопились у здания, при этом значительно повреждён козырёк одного из заведений и вывеска. Пострадавших, по словам автором постов, нет.

В доме по адресу Гоголя, 56/Коммунистическая, 33 находится арт-пространство «Двор Довлатова». А на стене висит мемориальная доска, гласящая, что с 1941 по 1944 годы в этом доме жил писатель Сергей Довлатов.

Схожий случай был зафиксирован в Нефтекамске — снежная глыба упала с крыши жилого дома на мирно сидящую бабулю.

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#Общество#Происшествия#Город#Видео#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Снег на крышах
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