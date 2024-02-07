В Башкирии наледь рухнула с крыши на пенсионерку, сидевшую на скамейке

Момент падения снега, скопившегося на крыше, на пенсионерку, попал на камеры видеонаблюдения. Телеграм-канал «Подслушано|Нефтекамск» сообщает, что инцидент произошёл возле дома Карла Маркса, 12. Пенсионерка мирно сидела на скамейке у 3 подъезда в нескольких метрах от жилого дома, но покой был потревожен сверху.