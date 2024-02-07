В Башкирии наледь рухнула с крыши на пенсионерку, сидевшую на скамейке

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В Нефтекамске снежная глыба рухнула с кровли на пожилую женщину. К счастью, она не пострадала.
Момент падения снега, скопившегося на крыше, на пенсионерку, попал на камеры видеонаблюдения. Телеграм-канал «Подслушано|Нефтекамск» сообщает, что инцидент произошёл возле дома Карла Маркса, 12. Пенсионерка мирно сидела на скамейке у 3 подъезда в нескольких метрах от жилого дома, но покой был потревожен сверху.
После того, как на голову упала снежная лавина, помочь бабуле попытался прохожий. Он помог ей встать со скамейки.
Недавно похожий случай был зафиксирован в Уфе — снежная глыба свалилась с кровли пешеходного перехода на движущийся автомобиль.