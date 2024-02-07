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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 06:14

Снежная глыба свалилась на голову пенсионерки в Башкирии

В Башкирии наледь рухнула с крыши на пенсионерку, сидевшую на скамейке

7 февраля 2024, 06:12
Фото: 1MI

Снежная глыба свалилась на голову пенсионерки в Башкирии

Инцидент произошёл в Нефтекамске.

В Нефтекамске снежная глыба рухнула с кровли на пожилую женщину. К счастью, она не пострадала.

Момент падения снега, скопившегося на крыше, на пенсионерку, попал на камеры видеонаблюдения. Телеграм-канал «Подслушано|Нефтекамск» сообщает, что инцидент произошёл возле дома Карла Маркса, 12. Пенсионерка мирно сидела на скамейке у 3 подъезда в нескольких метрах от жилого дома, но покой был потревожен сверху.

После того, как на голову упала снежная лавина, помочь бабуле попытался прохожий. Он помог ей встать со скамейки.

Недавно похожий случай был зафиксирован в Уфе — снежная глыба свалилась с кровли пешеходного перехода на движущийся автомобиль.

В Уфе сугроб упал на движущийся автомобиль
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#Общество#Происшествия#Город#Видео#Новости Башкирии#Нефтекамск#Идэль Гумеров#Снег на крышах
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