Застройщики добрались до Сипайлово: в Уфе возле Кашкадана появится жилой комплекс

Заказчиком проекта является ООО «Специализированный застройщик „СтандартСтрой“, дочернее предприятие фирмы ООО „Кашкадан“. Последней владеют Рахимова Фарида и Шахиева Гуляйша, общество зарегистрировано в 2020 году. „СтандартСтрой“ основан в 2021 году. В 2022 году спецзастройщик зафиксировал нулевую выручку, а также убытки в 108 тыс рублей. „Кашкадан“ также закончил 2022 год с нулевой выручкой и убытками в 632 тыс рублей.