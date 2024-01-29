mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Уфе возле парка Кашкадан снесут частные дома и построят многоэтажку

Застройщики добрались до Сипайлово: в Уфе возле Кашкадана появится жилой комплекс

29 января 2024, 10:57
Фото: 1MI

В Уфе возле парка Кашкадан снесут частные дома и построят многоэтажку

Население квартала увеличится в 7 раз.

Уфимская городская администрация приняла решение застроить территории в Сипайлово возле озера Кашкадан. Постановление «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Маршала Жукова, Баязита Бикбая, Сипайловская, Озерная, Косогорная» появилось на сайте мэрии.

Уфимские власти хотят соединить Сипайлово и Черниковку новой магистралью
Узнать подробнее

В документе говорится, что под новый проект межевания попадает территорию площадью 71 га. Речь идёт об участке вокруг парка Кашкадан. Сейчас он ограничен гипермаркетом «О`КЕЙ», частной застройкой над озером Кашкадан, торговым центром «Простор». По задумке авторов проектов, улица Озёрная будет огибать озеро, соединившись с улицами Баязита Бикбая и Маршала Жукова.

Возле пересечения с улицей Маршала Жукова появится многосекционный многоквартирный тридцатиодноэтажный жилой дом на 2 141 человек. Авторы проекта также обещают провести реконструкцию спортивной школы №32, а также капитальный ремонт школы №159, что позволит обеспечить местами 1780 учащихся при условии учёбы в 2 смены. В одной из секций нового жилого дома якобы появится детский сад на 130 мест. На юго-западном берегу озера Кашкадан появится термобассейн.

В то же время проект предполагает снос автоцентра, гаражей, автомойки, остановочных павильонов и киосков, хозяйственных построек и частных домов общей площадью почти 8 тыс кв метров.

Заказчиком проекта является ООО «Специализированный застройщик „СтандартСтрой“, дочернее предприятие фирмы ООО „Кашкадан“. Последней владеют Рахимова Фарида и Шахиева Гуляйша, общество зарегистрировано в 2020 году. „СтандартСтрой“ основан в 2021 году. В 2022 году спецзастройщик зафиксировал нулевую выручку, а также убытки в 108 тыс рублей. „Кашкадан“ также закончил 2022 год с нулевой выручкой и убытками в 632 тыс рублей.

О планах застройщиков освоить землю возле озера Кашкадан мы писали несколько лет назад. По их просьбе городские власти перевели назначение участков с общественно-деловой в «многоэтажную жилую застройку».

Недавно Радий Хабиров разрешил фирме «Арт-Сити» построить многоэтажку на въезде в Сипайлово (напротив «Ленты»).

Компания, отвечающая за строительство «Дома смерти» в Уфе, получит земли без торгов
Узнать подробнее
#Общество#Город#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Озеро Кашкадан
Подпишитесь
«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву
Сегодня, 08:25
«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе
Сегодня, 07:58
В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте
Сегодня, 03:44
Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка
Сегодня, 06:39
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
Сегодня, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58