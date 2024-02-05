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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Стали известны лидеры по сборам среди фильмов в кинотеатрах Башкирии

Стали известны самые популярные фильмы в Башкирии

5 февраля 2024, 07:03
Фото: 1MI

Стали известны лидеры по сборам среди фильмов в кинотеатрах Башкирии

С данными о первой неделе февраля поделилась Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.

В Башкирии с начала февраля лидером проката стала премьера «Мастер и Маргарита». Фэнтезийная драма по мотивам романа Михаила Булгакова собрала в кинотеатрах республики почти 5 млн рублей.

В пятёрку лидеров по сборам вошли «Мастер и Маргарита» (4,95 млн рублей), «Конец славы» (2,2 млн рублей), «Я — медведь» (1,8 млн рублей), «Бременские музыканты» (1,73 млн рублей) и «Холоп-2» (1,72 млн рублей).

Та же пятёрка лидирует и в списке фильмов по количеству зрителей, однако в этом рейтинге «Я — медведь» Кирилла Кемница поднялся выше «Конца славы» Марюса Вайсберга, заняв 2 место. На «Мастер и Маргариту» Михаила Локшина пришло 14,2 тыс человек, на «Я — медведь» — 7 тыс, на «Конец славы» — 6,7 тыс человек.

В общероссийском прокате фильмы расположились в следующем порядке (по сборам): «Мастер и Маргарита», «Конец славы», «Бременские музыканты», «Холоп-2», «Я — медведь». В рейтинге по количеству зрителей пятёрку лидеров покинул «Холоп-2» Клима Шипенко, а на 5 строчку поднялся «Воздух» Алексея Германа-младшего.

Тем временем, Башкирия остаётся без одного из самых известных кинотеатров — «Искру» выставили на торги.

Сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе выставили на торги за 140 млн рублей
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#Общество#Культура#Уфа#Кино#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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