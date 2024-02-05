Стали известны самые популярные фильмы в Башкирии

Та же пятёрка лидирует и в списке фильмов по количеству зрителей, однако в этом рейтинге «Я — медведь» Кирилла Кемница поднялся выше «Конца славы» Марюса Вайсберга, заняв 2 место. На «Мастер и Маргариту» Михаила Локшина пришло 14,2 тыс человек, на «Я — медведь» — 7 тыс, на «Конец славы» — 6,7 тыс человек.