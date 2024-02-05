Стали известны самые популярные фильмы в Башкирии

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Башкирии с начала февраля лидером проката стала премьера «Мастер и Маргарита». Фэнтезийная драма по мотивам романа Михаила Булгакова собрала в кинотеатрах республики почти 5 млн рублей.
В пятёрку лидеров по сборам вошли «Мастер и Маргарита» (4,95 млн рублей), «Конец славы» (2,2 млн рублей), «Я — медведь» (1,8 млн рублей), «Бременские музыканты» (1,73 млн рублей) и «Холоп-2» (1,72 млн рублей).
Та же пятёрка лидирует и в списке фильмов по количеству зрителей, однако в этом рейтинге «Я — медведь» Кирилла Кемница поднялся выше «Конца славы» Марюса Вайсберга, заняв 2 место. На «Мастер и Маргариту» Михаила Локшина пришло 14,2 тыс человек, на «Я — медведь» — 7 тыс, на «Конец славы» — 6,7 тыс человек.
В общероссийском прокате фильмы расположились в следующем порядке (по сборам): «Мастер и Маргарита», «Конец славы», «Бременские музыканты», «Холоп-2», «Я — медведь». В рейтинге по количеству зрителей пятёрку лидеров покинул «Холоп-2» Клима Шипенко, а на 5 строчку поднялся «Воздух» Алексея Германа-младшего.
Тем временем, Башкирия остаётся без одного из самых известных кинотеатров — «Искру» выставили на торги.