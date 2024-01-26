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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Уфе выставили на торги сгоревший кинотеатр «Искра»

Сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе выставили на торги за 140 млн рублей

26 января 2024, 07:03
Фото: Яндекс.карты

В Уфе выставили на торги сгоревший кинотеатр «Искра»

Алексей Емельянов, конкурсный управляющий, объявил об этом на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

С 29 января до 28 марта принимаются заявки на участие в торгах за здание кинотеатра «Искра» на проспекте Октября в Уфе. Об этом сообщил Алексей Емельянов, конкурсный управляющий, на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Торги будут проходить в форме публичного предложения, сообщает издание «Ъ-Уфа».

Начальная стоимость актива составляет 140 млн рублей. Стоимость будет последовательно снижаться на протяжении 14 этапов, с интервалом в три дня. На втором и четвертом этапе цена лота будет уменьшаться на 10 млн рублей, а затем — на 1 млн рублей.

В 2022 году банкротами были признаны ООО «Флэйм» и ООО «Лира», которым принадлежит имущество. Помещения с билетными кассами и залом IMAX площадью 1,2 тыс. кв. м находятся в собственности ООО «Лира», а оставшаяся часть здания площадью 2,6 тыс. кв. м принадлежит ООО «Флэйм». Здание, вместе с правом аренды земельного участка площадью 4,5 тыс. кв. м, предлагается к продаже.

Напомним, что в мае прошлого года объект был поврежден в результате пожара. В процессе тушения четыре окна и четыре двери были выбиты, кровля частично повреждена, перекрытия пробиты, а целостность кровельной мембраны нарушена. По всему зданию остались следы сажи, так как задымлена часть объекта, которая принадлежит ООО «Флэйм». Инженерные сети и фасад здания, принадлежащие ООО «Лира», частично уничтожены огнем. Сгорело летнее кафе и повреждены стеклопакеты.

Ранее кинотеатр уже выставлялся на продажу в декабре 2022 года, но за 230 миллионов рублей. Покупателей так и не нашлось. Позже кинотеатр подешевел на 85 миллионов рублей. А в октябре 2023 года на площадке Avito было размещено объявление о продаже уфимского кинокомплекса «Искра». Центральное агентство залогового имущества выставляет его за 140 миллионов рублей.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Торги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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