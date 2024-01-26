Сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе выставили на торги за 140 млн рублей

Ранее кинотеатр уже выставлялся на продажу в декабре 2022 года, но за 230 миллионов рублей. Покупателей так и не нашлось. Позже кинотеатр подешевел на 85 миллионов рублей. А в октябре 2023 года на площадке Avito было размещено объявление о продаже уфимского кинокомплекса «Искра». Центральное агентство залогового имущества выставляет его за 140 миллионов рублей.