С 1 сентября в школах Башкирии появятся изменения в учебной программе

Константин Толкачев, спикер башкирского парламента, отметил, что сейчас в школах уже есть похожие предметы, но они будут изменены из-за федерального закона. Уроки «Основы безопасности и защиты Родины» будут включать модули «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства» и «Военная подготовка. Основы военных знаний». Константин Толкачев отметил, что все остальные модули предмета «ОБЖ» не будут меняться сегодня. В рамках нового курса дети будут продолжать изучать основы безопасности в различных сферах жизни, включая быт, общественные места и информационное пространство, а также получать основы медицинских знаний.