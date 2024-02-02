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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В школах Башкирии появятся два новых предмета

С 1 сентября в школах Башкирии появятся изменения в учебной программе

2 февраля 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney

В школах Башкирии появятся два новых предмета

Внесенные изменения связаны с новыми требованиями, предусмотренными федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

В Госсобрании региона объявили о планах изменить программу школьного образования в Башкирии. С 1 сентября 2024 года введут два новых предмета в образовательных учреждениях: «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)».

Константин Толкачев, спикер башкирского парламента, отметил, что сейчас в школах уже есть похожие предметы, но они будут изменены из-за федерального закона. Уроки «Основы безопасности и защиты Родины» будут включать модули «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства» и «Военная подготовка. Основы военных знаний». Константин Толкачев отметил, что все остальные модули предмета «ОБЖ» не будут меняться сегодня. В рамках нового курса дети будут продолжать изучать основы безопасности в различных сферах жизни, включая быт, общественные места и информационное пространство, а также получать основы медицинских знаний.

Что касается предмета «Труд (технология)», будут введены как обязательные, так и вариативные модули. Обязательные модули включают «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника» и «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». Вариативные модули включают «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Виалина Ахсанова
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