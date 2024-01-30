Уфимка арендовала квартиру, чтобы устроить там подпольный игорный клуб

По версии следствия, обвиняемая открыла клуб азартных игр в арендованной ею квартире в «Кузнецовском затоне». В квартире были найдены компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр, сама же злоумышленница осуществляла функции администратора. Через специальное приложение она начисляла клиентам на игровых консолях условные единицы в сумме, эквивалентной внесенным денежным средствам. Кроме того, для рекламы клуба обвиняемая предлагала вновь прибывшим игрокам удвоение внесенной суммы, тем самым завлекая новых клиентов.