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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Жительница Уфы открыла клуб азартных игр в арендованной квартире

Уфимка арендовала квартиру, чтобы устроить там подпольный игорный клуб

30 января 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Уфы открыла клуб азартных игр в арендованной квартире

Подробности сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

39-летней уфимке предъявлены обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр. Женщина организовала подпольный клуб в арендованной квартире. Отмечается, что ранее у злоумышленницы уже был опыт работы в незаконной индустрии азартных игр.

По версии следствия, обвиняемая открыла клуб азартных игр в арендованной ею квартире в «Кузнецовском затоне». В квартире были найдены компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр, сама же злоумышленница осуществляла функции администратора. Через специальное приложение она начисляла клиентам на игровых консолях условные единицы в сумме, эквивалентной внесенным денежным средствам. Кроме того, для рекламы клуба обвиняемая предлагала вновь прибывшим игрокам удвоение внесенной суммы, тем самым завлекая новых клиентов.

В целях конспирации в клубы допускались только проверенные лица из числа постоянных клиентов либо по их рекомендации по предварительной договоренности.

Незаконная деятельность игорного заведения была пресечена в ходе совместных мероприятий оперативниками МВД республики, изъято десять единиц игрового оборудования.

В настоящее время с обвиняемой проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к совершенному преступлению.

#Общество#Происшествия#Город#Следственный комитет#Новости Башкирии#Новости Уфы#Подпольный игровой салон#Азамат Нухов#Азартные игры
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