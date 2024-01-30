Уфимка арендовала квартиру, чтобы устроить там подпольный игорный клуб

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
39-летней уфимке предъявлены обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр. Женщина организовала подпольный клуб в арендованной квартире. Отмечается, что ранее у злоумышленницы уже был опыт работы в незаконной индустрии азартных игр.
По версии следствия, обвиняемая открыла клуб азартных игр в арендованной ею квартире в «Кузнецовском затоне». В квартире были найдены компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр, сама же злоумышленница осуществляла функции администратора. Через специальное приложение она начисляла клиентам на игровых консолях условные единицы в сумме, эквивалентной внесенным денежным средствам. Кроме того, для рекламы клуба обвиняемая предлагала вновь прибывшим игрокам удвоение внесенной суммы, тем самым завлекая новых клиентов.
В целях конспирации в клубы допускались только проверенные лица из числа постоянных клиентов либо по их рекомендации по предварительной договоренности.
Незаконная деятельность игорного заведения была пресечена в ходе совместных мероприятий оперативниками МВД республики, изъято десять единиц игрового оборудования.
В настоящее время с обвиняемой проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к совершенному преступлению.