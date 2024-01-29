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Updated Сегодня, 09:17

Выехавший из Уфы автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП: 3 человека погибли

29 января 2024, 09:11

На свердловской трассе разбился автобус с детской хоккейной командой

Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Свердловской области.

Автобус с детской хоккейной командой, который ехал из Уфы разбился в Свердловской области. В автобусе находилось 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. Команда возвращалась в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.

По данным ГИБДД, Инцидент произошел утром 29 января на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский, от 289-го километра автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На данном участке трассы столкнулись автобус с детской хоккейной командой и легковой автомобиль Citroen.

У пассажирского автобуса марки Yutong во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой.

«Водитель и пассажир Citroen получили несовместимые с жизнью травмы, они погибли на месте. Количество пострадавших в автобусе инспекторами ДПС сейчас устанавливается», — сообщил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.
#Общество#Происшествия#Транспорт#Автобусы#ДТП с автобусом#Азамат Нухов
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