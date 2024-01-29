Выехавший из Уфы автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП: 3 человека погибли

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Автобус с детской хоккейной командой, который ехал из Уфы разбился в Свердловской области. В автобусе находилось 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. Команда возвращалась в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.
По данным ГИБДД, Инцидент произошел утром 29 января на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский, от 289-го километра автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На данном участке трассы столкнулись автобус с детской хоккейной командой и легковой автомобиль Citroen.
У пассажирского автобуса марки Yutong во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой.
«Водитель и пассажир Citroen получили несовместимые с жизнью травмы, они погибли на месте. Количество пострадавших в автобусе инспекторами ДПС сейчас устанавливается», — сообщил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.