Жители Башкирии смогут наблюдать за уникальным астрономическим явлением

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27 января в 21.06 по уфимскому времени произойдет встреча двух планет над Башкирией. Меркурий приблизится к Марсу на расстояние, равное 12 угловым минутам, что меньше, чем полдиаметра лунного диска.
К сожалению, в это время планеты будут находиться под горизонтом и наблюдать их не получится. Однако, на следующее утро, 28 января, планеты окажутся видными на юго-востоке в созвездии Стрельца. И хотя они будут очень близки друг к другу, наблюдать их будет сложно, поскольку они будут подниматься на рассвете — в половине девятого, за 40 минут до восхода Солнца.
Меркурий ярче Марса, но его все равно будет сложно найти на фоне уже светлого неба непосредственно перед восходом Солнца, особенно учитывая, что планеты будут находиться у самого горизонта, объяснили специалисты.