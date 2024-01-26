Жители Башкирии смогут наблюдать за уникальным астрономическим явлением

К сожалению, в это время планеты будут находиться под горизонтом и наблюдать их не получится. Однако, на следующее утро, 28 января, планеты окажутся видными на юго-востоке в созвездии Стрельца. И хотя они будут очень близки друг к другу, наблюдать их будет сложно, поскольку они будут подниматься на рассвете — в половине девятого, за 40 минут до восхода Солнца.